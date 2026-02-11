SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ante riesgo de incendios forestales: Conaf cierra Parque La Campana y Reserva Nacional Lago Peñuelas desde este miércoles

    Desde Senapred tienen activa la alerta temprana preventiva y el cierre de las áreas verdes protegidas se mantendrá hasta el viernes 13 de febrero.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció el cierre preventivo del Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Región de Valparaíso, desde el miércoles hasta el viernes 13 por la amenaza de incendios forestales.

    Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se mantiene declarada la alerta temprana preventiva desde el 5 de febrero. La medida del cierre de las áreas verdes protegidas también fue decretada durante el pasado fin de semana y se repite desde este miércoles.

    Así lo informó el director regional de Valparaíso, Mauricio Núñez, quien explicó que “tomamos esta medida para resguardar los recursos naturales y culturales de estos valiosos ecosistemas y, por supuesto, la seguridad de los visitantes y de los guardaparques”.

    Asimismo, recordó la alerta temprana preventiva, y se sumaría la activación del botón rojo, “que es una herramienta institucional que proyecta para esta semana un importante peligro de ignición y propagación del fuego en algunos sectores rurales y de la interfaz urbano-forestal”, detalló.

    En ese contexto, Núñez detalló que “coordinamos patrullajes preventivos con Carabineros, servicios del agro y municipalidades para detectar rápidamente posibles focos y disuadir acciones negligentes o malintencionadas que puedan originar incendios forestales”.

    Finalmente, el directivo subrayó que “el llamado a la ciudadanía es a evitar el uso del fuego y fuentes de calor en actividades al aire libre y a denunciar humos o situaciones sospechosas a los teléfonos 130 de CONAF, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros o 134 de la Policía de Investigaciones”.

    Durante el actual período de alta probabilidad de ocurrencia de incendios forestales 2025-2026, que comenzó el 1 de julio del año pasado, la Corporación ha registrado 364 siniestros en la Región de Valparaíso, los cuales han consumido una superficie de 1.242 hectáreas.

    Más sobre:ConafSenapredValparaísoParque Nacional La CampanaReserva Nacional Lago Peñuelas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Squella por sala cuna universal: “La voluntad nuestra es darle todo el espacio necesario para que salga del Senado”

    La OTAN lanza la operación “Centinela del Ártico” para reforzar su presencia militar tras la crisis en Groenlandia

    ProCultura: fiscal Aguilar insiste en solicitud de prisión preventiva para Alberto Larraín y apunta a su nexo con Orrego

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Casa de Moneda designa nuevo presidente del directorio tras fallecimiento de Verónica Montellano

    “Se están rompiendo los códigos del partido”: ministro Gajardo por reproches de Jadue contra el gobierno

    Lo más leído

    1.
    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    2.
    Sismo de mediana intensidad se produjo en región de Magallanes

    Sismo de mediana intensidad se produjo en región de Magallanes

    3.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    4.
    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    5.
    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Fulham por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Fulham por la Premier League

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Squella por sala cuna universal: “La voluntad nuestra es darle todo el espacio necesario para que salga del Senado”
    Chile

    Squella por sala cuna universal: “La voluntad nuestra es darle todo el espacio necesario para que salga del Senado”

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ProCultura: fiscal Aguilar insiste en solicitud de prisión preventiva para Alberto Larraín y apunta a su nexo con Orrego

    Casa de Moneda designa nuevo presidente del directorio tras fallecimiento de Verónica Montellano
    Negocios

    Casa de Moneda designa nuevo presidente del directorio tras fallecimiento de Verónica Montellano

    Operadores financieros adelantan expectativa de recorte de la Tasa de Política Monetaria para marzo

    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida
    Tendencias

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Desaparición de Nancy Guthrie: por qué Google tuvo un rol clave en la recuperación del video de las cámaras de su casa

    Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos 9 muertos en una escuela y una casa en Canadá

    “No saldrás vivo”: el estremecedor relato de tenista español que acusa amenazas para que se dejara perder
    El Deportivo

    “No saldrás vivo”: el estremecedor relato de tenista español que acusa amenazas para que se dejara perder

    Compañero de Felipe Loyola llena de elogios la llegada del chileno al Pisa

    Alta tensión entre el Torino y Guillermo Maripán por la renovación del contrato del chileno

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile
    Cultura y entretención

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile

    Please Please Me, The Beatles y el disco grabado en un día que inventó la figura de la banda de rock moderna

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    La OTAN lanza la operación “Centinela del Ártico” para reforzar su presencia militar tras la crisis en Groenlandia
    Mundo

    La OTAN lanza la operación “Centinela del Ártico” para reforzar su presencia militar tras la crisis en Groenlandia

    Dos legisladores de EE.UU. hallan a seis presuntos cómplices más en los archivos de Epstein

    La UE ve ilegal la anexión de Cisjordania por parte de Israel y advierte que pone en riesgo el acuerdo de paz

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York