Ante riesgo de incendios forestales: Conaf cierra Parque La Campana y Reserva Nacional Lago Peñuelas desde este miércoles

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció el cierre preventivo del Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Región de Valparaíso, desde el miércoles hasta el viernes 13 por la amenaza de incendios forestales.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se mantiene declarada la alerta temprana preventiva desde el 5 de febrero. La medida del cierre de las áreas verdes protegidas también fue decretada durante el pasado fin de semana y se repite desde este miércoles.

Así lo informó el director regional de Valparaíso, Mauricio Núñez, quien explicó que “ tomamos esta medida para resguardar los recursos naturales y culturales de estos valiosos ecosistemas y, por supuesto, la seguridad de los visitantes y de los guardaparques”.

Asimismo, recordó la alerta temprana preventiva, y se sumaría la activación del botón rojo, “que es una herramienta institucional que proyecta para esta semana un importante peligro de ignición y propagación del fuego en algunos sectores rurales y de la interfaz urbano-forestal”, detalló.

En ese contexto, Núñez detalló que “ coordinamos patrullajes preventivos con Carabineros, servicios del agro y municipalidades para detectar rápidamente posibles focos y disuadir acciones negligentes o malintencionadas que puedan originar incendios forestales”.

Finalmente, el directivo subrayó que “el llamado a la ciudadanía es a evitar el uso del fuego y fuentes de calor en actividades al aire libre y a denunciar humos o situaciones sospechosas a los teléfonos 130 de CONAF, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros o 134 de la Policía de Investigaciones”.

Durante el actual período de alta probabilidad de ocurrencia de incendios forestales 2025-2026, que comenzó el 1 de julio del año pasado, la Corporación ha registrado 364 siniestros en la Región de Valparaíso, los cuales han consumido una superficie de 1.242 hectáreas.