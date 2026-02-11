Ante riesgo de incendios forestales: Conaf cierra Parque La Campana y Reserva Nacional Lago Peñuelas desde este miércoles
Desde Senapred tienen activa la alerta temprana preventiva y el cierre de las áreas verdes protegidas se mantendrá hasta el viernes 13 de febrero.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció el cierre preventivo del Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Región de Valparaíso, desde el miércoles hasta el viernes 13 por la amenaza de incendios forestales.
Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se mantiene declarada la alerta temprana preventiva desde el 5 de febrero. La medida del cierre de las áreas verdes protegidas también fue decretada durante el pasado fin de semana y se repite desde este miércoles.
Así lo informó el director regional de Valparaíso, Mauricio Núñez, quien explicó que “tomamos esta medida para resguardar los recursos naturales y culturales de estos valiosos ecosistemas y, por supuesto, la seguridad de los visitantes y de los guardaparques”.
Asimismo, recordó la alerta temprana preventiva, y se sumaría la activación del botón rojo, “que es una herramienta institucional que proyecta para esta semana un importante peligro de ignición y propagación del fuego en algunos sectores rurales y de la interfaz urbano-forestal”, detalló.
En ese contexto, Núñez detalló que “coordinamos patrullajes preventivos con Carabineros, servicios del agro y municipalidades para detectar rápidamente posibles focos y disuadir acciones negligentes o malintencionadas que puedan originar incendios forestales”.
Finalmente, el directivo subrayó que “el llamado a la ciudadanía es a evitar el uso del fuego y fuentes de calor en actividades al aire libre y a denunciar humos o situaciones sospechosas a los teléfonos 130 de CONAF, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros o 134 de la Policía de Investigaciones”.
Durante el actual período de alta probabilidad de ocurrencia de incendios forestales 2025-2026, que comenzó el 1 de julio del año pasado, la Corporación ha registrado 364 siniestros en la Región de Valparaíso, los cuales han consumido una superficie de 1.242 hectáreas.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.