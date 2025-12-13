VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Aprajud llama a respetar la tradición de elegir como presidente de la Corte Suprema al magistrado de mayor antigüedad

    El llamado de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial se da en el contexto de las elecciones de este 15 de diciembre. Se vislumbra la disputa por el puesto los siguientes dos años entre las ministras Gloria Ana Chevesich y María Angélica Repetto.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    A través de un comunicado público, la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Aprajud) se refirió a la elección que se desarrollará el próximo lunes 15 de diciembre para definir a la presidencia de la Corte Suprema para el bienio 2026-2027.

    En el texto, la asociación enfatizó que aunque durante los últimos cinco años han dicho "que es urgente y muy necesario un cambio estructural para el origen y resolución de los nombramientos judiciales“, también resaltaron los ”métodos y tradiciones que le hacen bien al servicio judicial".

    “Ante las informaciones que existe una posibilidad que se alteren las bases de un procedimiento histórico, que tiene dos siglos de vigencia y que ha contribuido a dar estabilidad, continuidad institucional y se ha transformado en una señal de imparcialidad, es que creemos necesario manifestar nuestro rechazo a cambios abruptos y no justificados”, señalaron.

    Explicando que en este momento el Poder Judicial “enfrenta una de sus crisis más grandes de su historia”, también destacan como relevante “resguardar aquellas prácticas que han dado certeza, transparencia y coherencia en la historia de la conducción institucional”.

    La tradición de elegir a la ministra o ministro de mayor antigüedad para el bienio de presidencia en la Corte Suprema evita las sospechas de alineamientos circunstanciales, disputas intestinas o presiones que afecten directamente la independencia judicial. Es un orden que demuestra continuidad y respeto por la carrera funcionaria en el Poder Judicial, en un momento donde más se necesitan señales inequívocas de integridad y altos estándares de probidad”, explicaron.

    Como gremio hacemos un llamado respetuoso, pero firme para que la definición de la próxima presidencia en la Corte Suprema, que adopte el Pleno del máximo tribunal del país el próximo lunes, se haga con un sentido institucional y altura miras, pensando en la estabilidad, probidad y respeto por una tradición que ha dado estabilidad al Poder Judicial en sus más de doscientos años de funcionamiento en la aplicación del Estado de Derecho en Chile”, concluyeron al respecto.

    La instancia se vislumbra especialmente compleja para el Poder Judicial, golpeado durante los últimos años con diversos casos de corrupción. En ese sentido, se estaría levantando la disputa entre las magistradas Gloria Ana Chevesich -quien sería la ministra de mayor antigüedad- y María Angélica Repetto.

