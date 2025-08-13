SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Aprobado en particular el proyecto de ley de FES y avanza a la Sala de la Cámara

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la cooperación de la comisión de Hacienda y afirmó que saben que "esta es una discusión larga, una carrera de fondo".

Por 
Javiera Arriaza
 
Daniela Silva

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de Financiamiento Público para Estudios de Nivel Superior (FES) y un plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas.

Ante esto el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, agradeció la disposición de la instancia para agilizar la discusión. “Yo sé que tenemos diferencias y esas diferencias se manifiestan legítimamente en el espacio, pero también sé que todos entendemos la necesidad de que el país avance a una forma de entender el financiamiento estudiantil en la educación superior de una forma mucho más racional de lo que ha sido hasta ahora”, indicó.

“Sabemos que esta es una discusión larga, una carrera de fondo, no es una carrera corta y espero que Chile pueda contar con un instrumento mucho más adecuado hacia el futuro y reiterar nuestro compromiso con seguir construyendo los acuerdos necesarios para lo que viene”, añadió el secretario de Estado.

Aprobada la condonación del CAE

Respecto a la condenación del Crédito con Aval del Estado (CAE), Cataldo destacó que "se aprobó tanto en la comisión de Educación como en la comisión de Hacienda terminar con el CAE, el artículo que le ponía fin al CAE, que elimina la presencia de los bancos en la Administración de Financiamiento a la Educación Superior".

“Todo eso queda atrás y además queda atrás un sistema que hasta ahora ha sido ineficiente, que ha permitido justamente, siendo ecuánime en el análisis, que muchos estudiantes ingresen a la Educación Superior, pero que también ha provocado muchos estudiantes sin la capacidad de poder solventar el endeudamiento”, indicó el secretario de Estado.

Rechazado artículo que modifica parámetros de la gratuidad

Uno de los debates más álgidos que se dieron en torno al proyecto y sus indicaciones, fue el la votación del artículo 35 numeral 4, el cual fue finalmente rechazado por 5 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

En esta el Ejecutivo que modificaba los parámetros para que las instituciones de educación superior otorgaran gratuidad a los estudiantes del decil 7. En particular, se eleva el umbral de ingresos fiscales —que actúa como gatillo para activar la gratuidad— y se condiciona al PIB Tendencial No Minero, en lugar del PIB tendencial general.

Al respecto, el diputado Ricardo Cifuentes (DC), argumentó que votó en contra, ya que si bien siempre ha creído que el proyecto se puede perfeccionar, indicó, sin embargo “al dejar una posibilidad de que esto se apruebe, estamos retrocediendo en la política pública”.

“A mí me parece que aquí hay una falta total de visión de medianos de largo plazo del país. Estamos generando como tres o cuatro políticas públicas distintas en una misma ley para un mismo sector”, añadió.

Con esto, acusó, se están además creando sistemas “que no conversan entre ellos y eso nos va a generar además de un problema de sostenibilidad en el propio instrumento FES, como también en lo complejo que va a ser para las universidades administrar a los estudiantes en toda esta maraña de instrumentos y de políticas”.

Asimismo, el diputado Felipe Donoso (UDI) expresó que “cuesta entender la lógica”, ya que “este gobierno prometió terminar con el CAE. Claramente, lo único que hace es terminar con el artículo que decía que se iba a terminar el CAE. Prometió mayor gratuidad, y estamos reduciendo las posibilidades de alcanzar la gratuidad”.

En contraste, la diputada Camila Rojas (FA), quien votó a favor, argumentó que si bien es muy legítimo que hay quienes consideren que lo ideal sería que para todos existiese gratuidad, o que para todos los que faltan existiera el FES, “lo que se está ofreciendo es un modelo específico que le da coherencia al sistema de financiamiento de educación superior”.

“Creo que finalmente lo que termina existiendo es una diferencia política sobre si uno quiere que avancemos o no en un sistema de financiamiento total del sistema de educación superior, y yo lo quiero y por lo mismo voy a aprobar sabiendo que en definitiva lo que aquí estamos haciendo es que haya compatibilidad y estos sistemas conversen entre sí, tengamos un sistema de financiamiento de educación superior que sea coherente, que no lo tenemos hoy”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Educación indicó que lo que hacían con esta indicación es hacerse cargo de “la forma en que hemos evaluado. Lo que hemos evaluado es correcto hacerse cargo. Y aquí uno puede estar o no de acuerdo con aquello, pero es lo que hemos estimado.

Es lo que hemos podido construir también de un problema que es real. Y que tiene que ver con los flujos de recursos que implica hoy día el financiamiento a la educación superior”.

Además, insistió en que volverán a proponer esto junto al Artículo 13, sobre el copago: “Tenemos la convicción de que el diseño respecto al financiamiento implica regular, quizás de una manera distinta como lo tenemos en el proyecto original, pero de todas maneras regular el copago, es algo que estábamos discutiendo con las instituciones de educación superior, nosotros lo dijimos anteriormente, por tanto nos parece que efectivamente es una necesidad insistir en aquello”.

Más sobre:FESEducaciónNicolás CataldoCámara de DiputadosComisión de Hacienda

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Envían a prisión preventiva al expresidente de Perú Martín Vizcarra por corrupción

EE.UU. confirma arresto de joven chileno en Los Ángeles por “abusar” del programa Visa Waiver

Máximo Pacheco cifra en US$ 300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente

Superintendencia de Pensiones emite normas que avanzan en proceso regulatorio del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Incidentes en liceo Lastarria: Bellolio afirma que son actos coordinados y apunta a “grupos anárquicos de ultraizquierda”

Fiscal del caso de secuestro de empresario en Quilicura dice que mantienen diligencias para ubicar a otros involucrados

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

5.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

Aprobado en particular el proyecto de ley de FES y avanza a la Sala de la Cámara
Chile

Aprobado en particular el proyecto de ley de FES y avanza a la Sala de la Cámara

Incidentes en liceo Lastarria: Bellolio afirma que son actos coordinados y apunta a “grupos anárquicos de ultraizquierda”

Fiscal del caso de secuestro de empresario en Quilicura dice que mantienen diligencias para ubicar a otros involucrados

Máximo Pacheco cifra en US$ 300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente
Negocios

Máximo Pacheco cifra en US$ 300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente

Superintendencia de Pensiones emite normas que avanzan en proceso regulatorio del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Bank of America analiza la carrera presidencial y advierte por el impacto del alza del salario mínimo en la inflación

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia
Tendencias

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Peligra Gabriel Suazo: el trámite clave que no ha realizado el Sevilla antes del inicio de LaLiga
El Deportivo

Peligra Gabriel Suazo: el trámite clave que no ha realizado el Sevilla antes del inicio de LaLiga

Un opaco PSG despierta a tiempo y le arrebata la Supercopa de Europa al Tottenham en los penales

Colo Colo suma un nuevo lío: el duro castigo que recibe Daniel Morón por parte del Tribunal de Disciplina

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud
Cultura y entretención

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

Radiohead sorprende y lanza nuevo disco en vivo

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva

EE.UU. confirma arresto de joven chileno en Los Ángeles por “abusar” del programa Visa Waiver
Mundo

EE.UU. confirma arresto de joven chileno en Los Ángeles por “abusar” del programa Visa Waiver

Partido de extrema derecha AfD llega al tope de las encuestas en Alemania y opaca los 100 días de Merz

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi