Arrau llama a “informarse” ante reproches de Matthei por seguridad: “Espero que cuando se hagan críticas, sean con fundamentos”

Tras participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública en La Moneda, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó las críticas que han surgido en los últimos días a propósito del caso donde un niño de 12 años falleció en medio de una encerrona.

Desde la oposición, han acusado la falta de un plan y de resultados concretos en materia de seguridad. Sin embargo, uno de los reproches más polémicos provino de la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

“Acá prometieron a todo Chile que tenían el mejor plan contra la delincuencia. No tenían nada, ni siquiera ministros”, lanzó la exabanderada en el matinal de Canal 13.

Al ser consultado por esta crítica de la excandidata presidencial, el ministro señaló: "Yo le invito a informarse de buena manera. El plan fue presentado al Congreso. Está ahí, disponible".

Junto con ello, dijo esperar que "cuando se hagan críticas, se hagan con fundamentos y sobre el fondo. Y no desconociendo la realidad".

Imputados por encerrona detenidos

La madrugada de este jueves Carabineros concretó la detención de un sexto sujeto involucrado en la encerrona que provocó la muerte del menor de edad. Se trata de un individuo de 18 años con domicilio en San Bernardo.

Con esa detención, informó Arrau, se dan por “cerradas las detenciones que estaban en la investigación”.

“Ya tenemos la formalización del último detenido, que fue en las últimas horas, y esperemos que el proceso judicial se dé de buena manera, de tal forma que esa familia que está experimentando un dolor inimaginable, pueda al menos tener justicia”, indicó.

En detalle, todos los detenidos son personas jóvenes, que cuentan con prontuario policial. Los sujetos tienen 17 (dos), 18 (dos), 21 y 23 años de edad.

En ese contexto, el ministro aseguró que se está conversando respecto a las modificaciones a la Ley penal adolescente, donde se podría rebajar la edad de responsabilidad penal. Esa opción -indicó el ministro- “está dentro de las posibilidades, pero es un tema muy serio, lo estamos conversando con el Ministerio de Justicia, es algo que hay que observar y estamos en esa conversación”, sostuvo.