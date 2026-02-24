Arredondo y Undurraga abordan polémica del Pase Cultural en reunión bilateral

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, concretó este martes la primera reunión bilateral con su sucesor, Francisco Undurraga, y sus respectivos equipos, donde se hizo un especial hincapié en el traspaso técnico de información sobre los proyectos en curso y las políticas públicas impulsadas por la cartera.

El encuentro, realizado en las dependencias del edificio Pereira, también abordó las polémicas del Pase Cultural y, a la salida de la reunión, Undurraga se refirió al Excéntrico Fest.

Al término de la reunión, Francisco Undurraga sostuvo que “más que la polémica por el Pase Cultural, hay ciertas visiones en esta materia, que fueron conversadas, indudablemente, en la posición que nosotros elegimos. Además, creemos que falta un filtro adicional, que es el filtro de los alumnos (...) al menos tienen que tener cuarto medio las personas que lo están recibiendo".

El futuro titular de Cultura anunció previamente que suspenderá la entrega del pase una vez que asuma formalmente la cartera y solicitó una auditoría a Contraloría para investigar la situación. En tanto, el gobierno presentó formalmente los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para indagar en el uso de estos recursos.

Sobre las recientes críticas al festival Excéntrico Fest, Undurraga apuntó a la salida de la reunión que “no vale la pena ni siquiera gastar saliva en una conversación tan importante para quedarnos en una anécdota de una acción de no solamente pésimo gusto, sino reprochada por la inmensa mayoría de los chilenos".

“Desde luego, mientras yo sea ministro, no voy a financiar ese tipo de cosas”, añadió.