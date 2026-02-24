SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Arredondo y Undurraga abordan polémica del Pase Cultural en reunión bilateral

    El encuentro, realizado en las dependencias del Edificio Pereira, también abordó el traspaso técnico de información sobre los proyectos en curso y las políticas públicas impulsadas por la cartera.

    Por 
    Javiera Ortiz

    La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, concretó este martes la primera reunión bilateral con su sucesor, Francisco Undurraga, y sus respectivos equipos, donde se hizo un especial hincapié en el traspaso técnico de información sobre los proyectos en curso y las políticas públicas impulsadas por la cartera.

    El encuentro, realizado en las dependencias del edificio Pereira, también abordó las polémicas del Pase Cultural y, a la salida de la reunión, Undurraga se refirió al Excéntrico Fest.

    Al término de la reunión, Francisco Undurraga sostuvo que “más que la polémica por el Pase Cultural, hay ciertas visiones en esta materia, que fueron conversadas, indudablemente, en la posición que nosotros elegimos. Además, creemos que falta un filtro adicional, que es el filtro de los alumnos (...) al menos tienen que tener cuarto medio las personas que lo están recibiendo".

    El futuro titular de Cultura anunció previamente que suspenderá la entrega del pase una vez que asuma formalmente la cartera y solicitó una auditoría a Contraloría para investigar la situación. En tanto, el gobierno presentó formalmente los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para indagar en el uso de estos recursos.

    Sobre las recientes críticas al festival Excéntrico Fest, Undurraga apuntó a la salida de la reunión que “no vale la pena ni siquiera gastar saliva en una conversación tan importante para quedarnos en una anécdota de una acción de no solamente pésimo gusto, sino reprochada por la inmensa mayoría de los chilenos".

    “Desde luego, mientras yo sea ministro, no voy a financiar ese tipo de cosas”, añadió.

    Más sobre:Carolina ArredondoFrancisco UndurragaJosé Antonio KastMinisterio de las Culturas, las Artes y Patrimonio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump proclama una “era dorada” de EE.UU. y destaca aranceles, frontera cerrada y recortes fiscales en discurso de Estado de la Unión

    Qué son los lightstick y por qué los fanáticos de NMIXX los llevaron a Viña 2026, incluida la alcaldesa Ripamonti

    Cómo Esteban Düch vivió un asombroso auge tras el fracaso de George Harris en Viña

    Sheinbaum estudia acciones legales contra Elon Musk por acusarla de estar a las órdenes de los cárteles

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”

    Con versiones de Marco Antonio Solís y Juan Gabriel: Jesse y Joy y el medley mexicano que hizo corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Lo más leído

    1.
    A 16 días de dejar el Congreso: Corte Suprema acoge desafuero de diputado Joaquín Lavín y da luz verde a formalización

    A 16 días de dejar el Congreso: Corte Suprema acoge desafuero de diputado Joaquín Lavín y da luz verde a formalización

    2.
    Caso Audio-Factop: Hermosilla solicita asistir a la declaración de la fiscal Parra

    Caso Audio-Factop: Hermosilla solicita asistir a la declaración de la fiscal Parra

    3.
    Corte de Santiago da portazo a Gendarmería y ordena cambiar régimen de visitas a violadores de derechos humanos presos en Colina 1

    Corte de Santiago da portazo a Gendarmería y ordena cambiar régimen de visitas a violadores de derechos humanos presos en Colina 1

    4.
    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema

    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema

    5.
    Delpiano y Barros se reúnen en bilateral de Defensa en medio de tensiones por cable submarino chino

    Delpiano y Barros se reúnen en bilateral de Defensa en medio de tensiones por cable submarino chino

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast
    Chile

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio

    Carolina Cucumides (ind-PS): “No le veo dramatismo a ser oposición”

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes
    Negocios

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen

    La reflexión de Christian Garin tras su triunfo en el BCI Seguros Chile Open: “Hay que disfrutar sufrir”

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Qué son los lightstick y por qué los fanáticos de NMIXX los llevaron a Viña 2026, incluida la alcaldesa Ripamonti
    Cultura y entretención

    Qué son los lightstick y por qué los fanáticos de NMIXX los llevaron a Viña 2026, incluida la alcaldesa Ripamonti

    Cómo Esteban Düch vivió un asombroso auge tras el fracaso de George Harris en Viña

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”

    Trump proclama una “era dorada” de EE.UU. y destaca aranceles, frontera cerrada y recortes fiscales en discurso de Estado de la Unión
    Mundo

    Trump proclama una “era dorada” de EE.UU. y destaca aranceles, frontera cerrada y recortes fiscales en discurso de Estado de la Unión

    Sheinbaum estudia acciones legales contra Elon Musk por acusarla de estar a las órdenes de los cárteles

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer