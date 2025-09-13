Avioneta cae sobre vivienda en la Región de O’Higgins tras aterrizaje de emergencia
Los cuatro tripulantes de la aeronave, que viajaba desde Puerto Montt con destino a Santiago, resultaron con lesiones, pero fuera de riesgo vital.
Un accidente aéreo tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en la comuna de Olivar, Región de O’Higgins, cuando una avioneta que viajaba desde Puerto Montt con destino a Santiago se precipitó en el interior de un condominio.
De acuerdo con los primeros antecedentes, la aeronave perdió energía en vuelo y terminó impactando contra el cierre perimetral de una vivienda y un poste de alumbrado público del sector.
En ese sentido, el capitán Guillermo Barrera, oficial de ronda de la Prefectura Cachapoal, explicó que “la aeronave no logró encontrar una pista habilitada, por lo que descendió de manera forzosa impactando contra el cierre perimetral de una vivienda particular”.
En la avioneta se trasladaban cuatro tripulantes, quienes resultaron con lesiones pero fuera de riesgo vital, siendo trasladados hasta una clínica particular.
Por instrucción del Ministerio Público, en el lugar trabajó personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) junto a efectivos de la Sección de Investigación Policial de Carabineros, quienes quedaron a cargo de esclarecer las causas del accidente.
