Boric agradece apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para emergencia de incendios forestales

En el marco de los incendios forestales que están afectando a la zona centro-sur del país, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe –ex Corporación Andina de Fomento– (CAF) realizó una donación de 250 mil dólares en ayuda humanitaria para la emergencia. El Presidente Gabriel Boric agradeció la gestión por el aporte de la organización.

Por medio de la plataforma X, el mandatario reconoció la gestión y dijo: “Agradezco a CAF su solidaridad y colaboración concreta con la emergencia de incendios que estamos viviendo”.

Asimismo, el jefe de Estado también reconoció los beneficios de la participación de Chile en la corporación, y afirmó que “cuando decidimos que Chile se hiciera socio de CAF, sabíamos que la integración latinoamericana, en sus diferentes dimensiones, es una inversión que vale la pena ”.

La ayuda fue informada por medio de una carta, dirigida al Presidente Boric, donde le informaron sobre la donación que se traduce en más de 200 millones de pesos.

El Presidente ejecutivo de la empresa, Sergio Díaz-Granados, manifestó que “en nombre de CAF, deseo expresar nuestra más profunda solidaridad al pueblo chileno ante los devastadores efectos de los voraces incendios. Reconocemos las acciones coordinadas por el Gobierno Nacional para apoyar a los afectados, así como la entereza de la población frente a esta crítica situación”.

¿Qué es la CAF?

La CAF o Banco de Desarrollo de América Latina es una institución financiera que apoya el desarrollo sostenible y la integración de sus países miembros en América Latina y el Caribe, financiando proyectos de infraestructura, energía, agua y más.

Chile fue un país fundador de la CAF en 1968. Tras su retiro en 1977 y su eventual reintegración durante el retorno a la democracia, se reforzó una alianza que convirtió al país en un miembro pleno de la institución en el año 2022. Desde entonces, se han desarrollado diversos proyectos, entre ellos, la ayuda humanitaria del incendio de Valparaíso en 2023.