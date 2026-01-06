Bus RED choca contra casa en Peñalolén: Ciclista que transitaba en el sector perdió la vida tras impacto

Bus del sistema RED colisionó con vivienda en la comuna de Peñalolén.

Esta tarde, un bus del sistema de transporte público RED, causó la muerte de un ciclista y luego chocó contra de una vivienda en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana, motivando un operativo de rescate de Bomberos.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Río Claro con Los Baqueanos, donde por causas desconocidas, un conductor de un bus articulado perdió el control de la máquina luego de impactar al ciclista y termino estrellándose c ontra el muro de una casa cercana a la esquina.

El hecho motivó la concurrencia de personal de Carabineros, voluntarios de Bomberos y ambulancias del Servicio de Atención de Urgencias (SAMU).

Desde el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa señalaron que son tres las compañías bomberiles que trabajan en el lugar, debido a que una persona se encuentra atrapada bajo las ruedas de la micro.

Lo anterior motivó que se recurriera a un carro de Bomberos especializado en el levantamiento de alto tonelaje.

El teniente José Villarroel, de la Prefectura Oriente, señaló que “un bus que se desplazada por Río Claro, en dirección al norte, enfrenta el cruce semaforizado y por causas que se investigan, colisiona con este ciclista, causándole el fallecimiento en el lugar”.

“Producto de la acción de intentar evitar esta colisión, por proyección, el bus colisiona contra un paradero de locomoción colectiva e igual forma con la reja perimetral de un domicilio”, agregó el policía.

Según se informó el conductor mantiene lesiones leves y no presentó indicios de alcohol en su cuerpo. Asimismo, se señaló que, dentro de la vivienda afectada, no hay personas heridas.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros investigarán las causas del accidente.

También se señaló que el conductor se mantiene en calidad de detenido, a la espera de las determinaciones del Ministerio Público, que lo imputaría por los daños y la muerte ocasionada.