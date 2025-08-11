SUSCRÍBETE
Nacional

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

En simulaciones de segunda vuelta, el líder republicano vencería a la candidata de la centroizquierda por 14 puntos, mientras que la aspirante de Chile Vamos lo haría por 9 puntos y Parisi se impondría por apenas 3 puntos. En contraste, Kaiser perdería frente a la saliente exministra del Trabajo por 6 puntos.

Por 
Roberto Martínez

La última encuesta Plaza Pública que realiza Cadem, correspondiente a la segunda semana de agosto, revela un panorama electoral intensamente competitivo, a tres meses de los comicios que definirán al próximo Presidente o Presidenta de Chile.

El sondeo de opinión arroja que, si las elecciones fueran este domingo, un 28% votaría por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, en primera vuelta, apenas un punto menos que en la medición anterior. Le sigue muy de cerca la candidata de la centroizquierda, Jeannette Jara, cuya preferencia cayó cinco puntos, siendo respaldada por un 26%.

En tercer lugar, con un repunte significativo de cinco puntos, la aspirante de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, alcanza un 16%. Más atrás se posiciona el líder del PDG, Franco Parisi (12%), el diputado libertario Johannes Kaiser (5%), Marco Enríquez-Ominami (2%), Harold Mayne-Nicholls (1%) y Eduardo Artés (0%).

Asimismo, un 10% de las personas declara que no votaría, no sabe o no responde.

En cuanto a expectativas, un 39% cree que Kast será el próximo Jefe de Estado, seguido por Jara con 25%, Matthei con 8%, Parisi con 7% y Kaiser con 3%.

En simulaciones de segunda vuelta, Kast vencería a Jara por 14 puntos (48% vs 34%), mientras que Matthei lo haría por 9 puntos (46% vs 37%) y Parisi por apenas 3 puntos (39% vs 36%). En contraste, Kaiser perdería frente a la exministra por 6 puntos (41% vs 35%).

En el mismo tenor, el interés electoral se mantiene alto. La encuesta revela que un 64% de los consultados declara tener “mucho interés” en las elecciones y un 89% afirma tener decidido ir a votar.

Aprobación presidencial e instituciones

En materia de aprobación presidencial, el Presidente Gabriel Boric subió tres puntos porcentuales llegando al 35%, aunque sigue con una desaprobación mayoritaria del 62%.

En la evaluación de instituciones, Bomberos encabeza el ranking con un 99% de aprobación. Le siguen la PDI (79%) y Carabineros (77%).

En el otro extremo se encuentran los tribunales de justicia (23%), el Congreso (19%) y los partidos políticos (15%) como los peores evaluados.

Entre las caídas más pronunciadas destacan la Armada (de 83% a 73%), la Fuerza Aérea (de 79% a 68%), el Ejército (de 76% a 66%) y Gendarmería (de 64% a 51%).

