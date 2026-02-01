Camino a Farellones permanece cerrado para el público general tras aluvión en Lo Barnechea: casas del sector presentan daños

La mañana de este domingo se efectuó un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en la comuna de Lo Barnechea, encabezado por su alcalde, Felipe Alessandri, con el fin de evaluar los daños que dejó el aluvión ocasionado por las fuertes lluvias que se dejaron sentir en el sector, durante la tarde del sábado.

Alessandri aseguró que tras un trabajo coordinado entre el municipio, el Ministerio de Obras Públicas, Carabineros y privados, se logró habilitar el Camino a Farellones, que se vio fuertemente afectado por los deslizamientos de tierra, concretamente en el kilómetro 5,5, en el sector de Puente Ñilhue.

Si bien, la ruta fue despejada, el jefe comunal advirtió que solo pueden transitar por el sector vecinos residentes. Esto porque en la Ruta G-21 todavía se están realizando trabajos de limpieza.

“Ayer hubo desprendimiento de rocas, el camino no está habilitado para ciclistas ni automovilistas. Estamos siendo muy conscientes en autorizar únicamente a los vecinos residentes del Camino a Farallones”, advirtió Alessandri.

Con ello, remarcó que “en términos generales, el camino no está abierto a público general. Los vamos a fiscalizar y no los vamos a dejar pasar”, sostuvo.

Respecto a las afectaciones, informó que de momento no hay personas aisladas, aunque hay “algunas casas con daños”.

En consecuencia, aseguró que tendrán equipos desplegados en los sectores del Arrayán y Huallalolen, así como en las distintas rutas, para monitorear la situación.

“Dicen que quizás esta tarde-noche podría haber un nuevo aguacero, lo vamos a estar monitoreando y coordinado con los vecinos”, sostuvo.