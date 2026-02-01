SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Camino a Farellones permanece cerrado para el público general tras aluvión en Lo Barnechea: casas del sector presentan daños

    El alcalde Alessandri hizo un llamado a no transitar por el sector, advirtiendo: "Los vamos a fiscalizar y no los vamos a dejar pasar".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La mañana de este domingo se efectuó un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en la comuna de Lo Barnechea, encabezado por su alcalde, Felipe Alessandri, con el fin de evaluar los daños que dejó el aluvión ocasionado por las fuertes lluvias que se dejaron sentir en el sector, durante la tarde del sábado.

    Alessandri aseguró que tras un trabajo coordinado entre el municipio, el Ministerio de Obras Públicas, Carabineros y privados, se logró habilitar el Camino a Farellones, que se vio fuertemente afectado por los deslizamientos de tierra, concretamente en el kilómetro 5,5, en el sector de Puente Ñilhue.

    Si bien, la ruta fue despejada, el jefe comunal advirtió que solo pueden transitar por el sector vecinos residentes. Esto porque en la Ruta G-21 todavía se están realizando trabajos de limpieza.

    “Ayer hubo desprendimiento de rocas, el camino no está habilitado para ciclistas ni automovilistas. Estamos siendo muy conscientes en autorizar únicamente a los vecinos residentes del Camino a Farallones”, advirtió Alessandri.

    Con ello, remarcó que “en términos generales, el camino no está abierto a público general. Los vamos a fiscalizar y no los vamos a dejar pasar”, sostuvo.

    Respecto a las afectaciones, informó que de momento no hay personas aisladas, aunque hay “algunas casas con daños”.

    En consecuencia, aseguró que tendrán equipos desplegados en los sectores del Arrayán y Huallalolen, así como en las distintas rutas, para monitorear la situación.

    “Dicen que quizás esta tarde-noche podría haber un nuevo aguacero, lo vamos a estar monitoreando y coordinado con los vecinos”, sostuvo.

    Más sobre:Camino a FarellonesLo BarnecheaFelipe AlessandriAluviónLluvias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Asesinan a interno de 34 años en Complejo Penitenciario de Valdivia: víctima tenía múltiples heridas cortopunzantes

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Valencia en un duelo clave para llegar a la próxima Champions League

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla

    Autoridades isrealíes anuncian la reapertura del cruce de Rafah

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Jamenei advierte que si EE.UU. lanza nuevo ataque contra Irán se desatará “una guerra regional”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    Continúan este domingo en la RM: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro-norte

    Continúan este domingo en la RM: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro-norte

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Camino a Farellones permanece cerrado para el público general tras aluvión en Lo Barnechea: casas del sector presentan daños

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U
    Negocios

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U

    La eléctrica Alto Maipo gana millonario arbitraje a la principal empresa minera del grupo Luksic

    Trabajadores venezolanos representan solo el 2% de la dotación de las 100 mayores empresas de Chile

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo
    Tendencias

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Valencia en un duelo clave para llegar a la próxima Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Valencia en un duelo clave para llegar a la próxima Champions League

    “Dejó buenas sensaciones”: Lucas Cepeda despierta positivas evaluaciones tras su debut con el Elche en LaLiga

    Vuelve a anotar en un clásico: Gonzalo Tapia brilla en la victoria de Sao Paulo ante Santos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Mira la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

    Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla
    Mundo

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla

    Autoridades isrealíes anuncian la reapertura del cruce de Rafah

    Jamenei advierte que si EE.UU. lanza nuevo ataque contra Irán se desatará “una guerra regional”

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas