Capturan a sujeto que se dedicaba a exportar hacia Hong Kong celulares y equipos robados en diversas ciudades de Chile

Un sujeto fue dejado este sábado en prisión preventiva luego de ser formalizado por los delitos de contrabando y receptación. El imputado se dedicaba a exportar celulares y equipos robados hacia Hong Kong por medio de encomiendas.

“La mecánica que utilizaba era receptar teléfonos celulares, principalmente de la marca Apple, los cuales eran sustraídos en diversas ciudades de nuestro país, como Concepción, Viña del Mar y varias comunas de la Región Metropolitana, y posteriormente los pretendía exportar a Hong Kong”, detalló sobre el caso el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza.

“De estos envíos, algunos de ellos fueron detectados por la Aduana Metropolitana, quienes procedieron a su aforo y lograron determinar que eran aproximadamente, en 6 envíos, 183 teléfonos celulares sustraídos con señales en distintas partes de nuestro país”, agregó Baeza.

Carabineros de Chile

Para hacer los envío, el detenido informaba que se trataban de “partes o piezas de vehículos” o “repuestos Apple”. Las encomiendas las realizaba a través del servicio de FedEx.

El imputado, venezolano de 36 años y de iniciales J.C.S.S., fue detenido este viernes por personal del OS-9 de Carabineros, quienes cumplieron con una orden de entrada y registro a su domicilio.

En el departamento, la policía halló cinco boletas de envío de encomiendas con destino a Hong Kong, 11 teléfonos celulares de diversas marcas, tres notebooks y varios componentes tecnológicos.

Fue formalizado durante este sábado en el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, el que habría aceptado la solicitud del Ministerio Público y decretado la prisión preventiva.