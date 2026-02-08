Capturan en Colombia a dos líderes de la banda delictual “La Empresa”: ambos son requeridos en Chile

El Ministerio de Defensa de Colombia informó la tarde de este domingo la captura de dos individuos buscados por la justicia chilena por ser cabecillas de la organización “La Empresa”, dedicada en nuestro país a los delitos de lavado de dinero y asociación delictiva .

Según informaron desde el mencionado órgano administrativo, la captura de los individuos se habría conseguido gracias a la acción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía de Colombia.

La captura se realizó en el sector de El Dovio, en Valle del Cauca, lugar donde la policía colombiana logró detener a Disney Stiven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe, ambos con notificación roja de la Interpol.

Dirección de Investigación Criminal e Interpol Colombia

“Ambos serían cabecillas criminales de “La Empresa”, una organización criminal transnacional dedicada al gota a gota en Chile, donde amenazaban, hostigaban y amedrentaban a sus víctimas para imponer el cobro ilegal", detalló el ministro de la cartera, Pedro Sánchez.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, de tal manera que se pueda cumplir el proceso de extradición hacia Chile.