Amplían plazo para excusarse de votar y ya van más de 11 mil trámites en Comisaría Virtual

Carabineros amplió a dos días el plazo para realizar excusas para no votar a través de la Comisaría Virtual, trámite que se encuentra habilitado desde este sábado a las 08:00 horas, en el marco de la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales.

La institución informó que, hasta cerca de las 11:00 horas, más de 11 mil excusas ya habían sido acogidas de manera virtual, correspondientes a ciudadanos que se encontrarán a más de 200 kilómetros de su local de votación, único motivo permitido para efectuar este procedimiento.

Carabineros mantiene además desplegados todos los servicios preventivos para resguardar la seguridad durante la jornada electoral. En paralelo, se adoptaron medidas para evitar las intermitencias registradas en la primera vuelta, producto del alto flujo de usuarios en la plataforma digital.

Al respecto, el jefe de la Zona Este de Carabineros, general Juan Pablo Díaz, señaló que “respecto a los servicios que Carabineros ha planificado para esta segunda vuelta, estos ya están implementados, y también tenemos la experiencia que tuvimos respecto al uso de la Comisaría Virtual”.

Amplían plazo para excusarse de votar y ya van más de 11 mil trámites en Comisaría Virtual

En esa línea, explicó que “se tomaron medidas para poder mitigar un poco la alta congestión que se produjo en algún momento, que generó intermitencias temporales en la primera vuelta por el peak de uso de usuarios de la Comisaría Virtual”. Entre ellas, destacó la ampliación del rango horario para realizar el trámite, el cual comenzó este sábado a las 8 de la mañana.

“Ya hay aproximadamente más de 11 mil trámites realizados en la Comisaría Virtual y eso obviamente nos va a permitir descongestionar durante todo este proceso”, agregó el general Díaz.

No obstante, la autoridad recalcó que “no obstante que se amplió este periodo para ingresar a la Comisaría Virtual, igualmente los usuarios tienen que concurrir físicamente a la comisaría para validar este procedimiento”.

Finalmente, Díaz informó que en la plataforma también se incorporaron banners informativos, los que permiten a los usuarios identificar los horarios de mayor uso registrados durante la elección pasada. “Eso permite planificarse y hacer más eficiente el uso de la Comisaría Virtual”, concluyó.