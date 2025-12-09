Carabineros informa de 17 personas fallecidas y 471 siniestros viales durante el fin de semana largo

En la explanada Bulnes, en el centro de Santiago, Carabineros y autoridades de gobierno entregaron un balance del último fin de semana largo del año, considerando que el lunes 8 de diciembre fue feriado por el Día de la Inmaculada Concepción.

La proyección del Ministerio de Obras Públicas (MOP) apuntaba a que cerca de 420 mil vehículos saldrían de la Región Metropolitana (RM) y esa cifra fue superada. El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, informó que “el flujo de tránsito fue positivo".

“Salieron más de 450 mil vehículos, estos ya retornaron mayoritariamente el día de ayer, aún falta alrededor de 20 mil vehículos que retornen el día de hoy", indicó.

Sin embargo, lamentó que “nos estamos sacando un rojo en el tema de accidentes de tránsito y sobre todo en fallecidos en distintos lugares del país”.

Sobre ese punto, el jefe de zona Tránsito Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma, informó que "ocurriero n 471 siniestros viales a nivel nacional, donde resultaron 360 personas lesionadas “.

Además, señaló que “durante este fin de semana fallecieron 17 personas”. Los motivos apuntan a conductas “de irresponsabilidad en la conducción o como peatón durante este fin de semana”.

En cuanto a las fiscalizaciones que se vieron reforzadas estos días, el general Vielma indicó que se realizaron más de 64 mil fiscalizaciones a conductores y vehículos en el país.

En ellas, se efectuaron más de 15.300 exámenes de alcotest y narcotest. Con ello, se logró la detención de 212 conductores, “básicamente asociados al consumo de alcohol y droga en la conducción”, señaló.