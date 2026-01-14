Caso de Julia Chuñil: amplían detención de hijos y exyerno de la dirigenta mapuche y se posterga su formalización

El Juzgado de Garantía de Los Lagos realizó el control de detención de los tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil, quienes están imputados por su vinculación en la desaparición de la dirigenta mapuche, y determinó la ampliación de la detención.

La audiencia de formalización quedó programada para este jueves 15 de enero, donde se solicitarán las medidas cautelares. Asimismo, el Ministerio Público pidió la prohibición de la comunicación entre los imputados, quienes pasarán la noche en comisaría hasta la audiencia.

La defensa de los hijos de Chuñil, la abogada Karina Riquelme, inició con un alegato solicitando la inhabilidad de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, por las denuncias “por un delito sumamente grave como es apremio ilegítimo”.

La defensora señaló que había pedido esto al Ministerio Público. Sin embargo, acusó que no fue resuelto. Ante ello, la persecutora contestó que esto estaba documentado y que se decidió que no iba al caso su inhabilidad. El tribunal determinó que no existían las razones legales para la inhabilidad de la fiscal.

Después de ello, la defensa argumentó la ilegalidad de la detención, señalando que los antecedentes de captura no cumplen con los estándares legales para el procedimiento. Solicitud que desestimó el magistrado.

El caso y la detención

A la mujer de 72 años se le perdió el rastro el 8 de noviembre de 2024, en la comuna de Máfil, luego de que se percató de que unos animales se habían extraviado y salió en su búsqueda. Incluso le dijo a una vecina que no volvería hasta encontrar a sus animales.

Fue la madrugada de este miércoles que la Fiscalía Regional de Los Ríos, en conjunto con Carabineros, realizó la detención de los tres hijos de la víctima, Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, y el exyerno Bermar Flavio Bastías Bastidas en un operativo realizado en las comunas de Máfil y Temuco.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, detalló que “se trata del resultado de una investigación compleja, sigilosa y reservada, dirigida por la Fiscalía, desarrollada junto a los policías y con el apoyo de distintas instituciones del Estado, lo que permitió reunir antecedentes suficientes para solicitar al Tribunal órdenes de detención”.

Además, indicó que el Ministerio Público acusa a los hijos por el delito de parricidio, mientras que al exyerno es por el delito de homicidio calificado, con la agravante de alevosía.