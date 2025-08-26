SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Caso Hermosilla: Suprema confirma sanción contra dos ministros de la Corte de Santiago y los deja al borde de la remoción

Los magistrados Verónica Sabaj y Antonio Ulloa fueron suspendidos de sus cargos tras conocerse contactos con el abogado Luis Hermosilla. Ahora, el pleno de la Corte Suprema tramitará cuadernos de remoción contra ambos, confirmando así la mano dura y la política de tolerancia cero contra los casos de corrupción judicial.

Por 
María Catalina Batarce
 
José Navarrete
Corte Suprema confirmó sanciones contra Verónica Sabaj y Antonio Ulloa. Ahora serán objeto de cuaderno de remoción.

Este lunes la Corte Suprema revisó las apelaciones presentadas por la ministra Verónica Sabaj y el ministro Antonio Ulloa, ambos de la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes recurrieron contra las sanciones que les aplicó el pleno del tribunal de alzada capitalino a raíz de sus contactos con el abogado Luis Hermosilla.

Las acciones de ambos jueces fueron revisadas en dos sesiones distintas de pleno convocadas para dichos efectos.

En la primera, realizada a partir de las 8.30 horas, los magistrados del máximo tribunal se abocaron al análisis de la situación de la ministra Sabaj, quien buscaba anular la suspensión de cuatro meses que le había impuesto el tribunal de alzada.

Por mayoría de los supremos, eso sí, se confirmó la determinación adoptada y ahora Sabaj será objeto del cuaderno de remoción.

“La decisión es confirmar la sanción que viene impuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago con una prevención relativa a una disminución del tiempo por el que ha sido sancionada”, explicó la ministra vocera de la Suprema, María Soledad Melo.

En el caso de Ulloa, cuya apelación se revisó en la sesión de las 14.30 horas, se determinó reducir la suspensión de cuatro a dos meses, aunque igualmente se decidió abrir cuaderno de remoción en su contra.

“Revisado los antecedentes y luego de haber escuchado, por supuesto, al abogado que representó al magistrado, se acordó confirmar la decisión de suspensión pero rebajándola a dos meses. Hubo votos o prevenciones por tres meses y también por cuatro meses, manteniendo la propuesta o la sanción que había impuesto la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero en definitiva queda con dos meses de suspensión”, informó Melo.

En el mismo sentido, la ministra detalló que, “en cuanto a la apertura de cuaderno de remoción, por mayoría de los integrantes de este tribunal se acordó abrir un cuaderno de remoción, el que tendrá la tramitación que establece la normativa constitucional y que en su oportunidad será revisado por el tribunal pleno”.

En ambos casos el cuaderno de remoción se activará –y los plazos comenzarán a correr– cuando el presidente, Ricardo Blanco, solicite un informe a cada ministro y a la Corte de Santiago. Todo, eso sí, luego de que el pleno despache los fallos que confirmaron las sanciones.

Tanto Sabaj como Ulloa, en todo caso, tienen opción de presentar reposiciones si así lo estiman pertinente, a fin de controvertir algún punto de sus respectivas sentencias.

Respecto de los plazos, adicionalmente, la ministra Melo hizo presente que “no son procedimientos muy largos, porque se esperan los informes y después el presidente convoca a un pleno”, instancia que podría darse con o sin alegatos de las respectivas defensas.

La vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La decisión de la Suprema sigue la misma línea de tolerancia cero que impuso el pleno luego del escándalo que dejó fuera de la judicatura a la exministra Ángela Vivanco. Fue en ese proceso de remoción en que los supremos tomaron la decisión de ser severos ante los casos de corrupción judicial vinculados con el caso Hermosilla.

¿Por qué se sanciona?

Sabaj se incorporó a la Corte de Apelaciones de Santiago en mayo de 2020, y antes se desempeñó como jueza de Garantía y del 3.er Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Hoy se mantiene en el centro de los cuestionamientos por los contactos que mantuvo con Hermosilla.

The Clinic reveló una serie de gestiones del penalista para consolidar el nombramiento de la magistrada, además de múltiples favores de Sabaj al abogado imputado en el caso Audio. En medio de las tratativas expuestas, los chats mostraron cómo la jueza ayudó al penalista a redactar un recurso de amparo –junto al abogado Samuel Donoso–, con el objetivo de evitar que el expresidente Sebastián Piñera fuera imputado por la Fiscalía.

La ministra Verónica Sabaj.

En abril, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra Sabaj, asegurando que solicitó a Hermosilla “beneficios para sí y para terceros”, y “a cambio de ello, comprometió su independencia e imparcialidad en favor del abogado”.

Al mes siguiente, la Corte de Santiago la dejó suspendida por cuatro meses con medio goce de sueldo. En esa condición permanecía hasta ahora.

El ministro Antonio Ulloa.

En cuanto al magistrado Ulloa, el tribunal de alzada capitalino también le había formulado cargos por su nexo con Hermosilla. Puntualmente, se le habían formulado cargos por no haberse inhabilitado en una causa donde intervenía Hermosilla y Donoso, a pesar de su cercanía con ambos, por haber entregado actas reservadas al abogado referentes a candidatos a altos cargos judiciales y por intervenir en la resolución que zanjó la exclusión del juez Daniel Urrutia en una causa contra Piñera.

Por los mismos hechos el ministro también está siendo indagado penalmente y, de hecho, el 24 de marzo, personal de la PDI allanó su oficina en el Palacio de Tribunales para incautar un teléfono y un notebook.

Más sobre:Verónica SabajAntonio UlloaCorte SupremaLuis HermosillaChat Hermosilla

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Despidos por necesidad de la empresa anotan en junio su mayor alza en 16 meses y en el primer semestre superan los 250 mil

Aseguradoras revelan que trabajadores de Codelco son los que más acceden al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Viña Santa Carolina cierra filial en EEUU y principal cliente en Japón reduce compras de vino chileno

Minsal ampliará a 16 Servicios de Salud estrategia con test de sangre para priorizar colonoscopías en listas de espera

Chile Vamos refuerza diseño contra el Partido Republicano: le enrostran falta de elenco para eventual gobierno

Ley de inteligencia, infraestructura crítica y seguridad municipal: los proyectos de Cordero que están en riesgo

Lo más leído

1.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

2.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

3.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

4.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

5.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

Fiestas Patrias: decretan horario acotado para fondas y ramadas en Región del Biobío por estado de excepción
Chile

Fiestas Patrias: decretan horario acotado para fondas y ramadas en Región del Biobío por estado de excepción

Minsal ampliará a 16 Servicios de Salud estrategia con test de sangre para priorizar colonoscopías en listas de espera

Chile Vamos refuerza diseño contra el Partido Republicano: le enrostran falta de elenco para eventual gobierno

Despidos por necesidad de la empresa anotan en junio su mayor alza en 16 meses y en el primer semestre superan los 250 mil
Negocios

Despidos por necesidad de la empresa anotan en junio su mayor alza en 16 meses y en el primer semestre superan los 250 mil

Aseguradoras revelan que trabajadores de Codelco son los que más acceden al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Viña Santa Carolina cierra filial en EEUU y principal cliente en Japón reduce compras de vino chileno

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

El importante evento de prueba que tendrá el Velódromo de Peñalolén de cara al Mundial de Ciclismo
El Deportivo

El importante evento de prueba que tendrá el Velódromo de Peñalolén de cara al Mundial de Ciclismo

Más oros, más medallas y más inversión: el Team Chile celebra su mejor actuación en los Panamericanos Junior

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Roberto Parra se toma las salas: así le fue a Me Rompiste el Corazón en su estreno
Cultura y entretención

Roberto Parra se toma las salas: así le fue a Me Rompiste el Corazón en su estreno

Haz que Regrese, una de las mejores cintas de terror de 2025: “Siempre hay que inspirarse en lo personal”

La destacada actriz mexicana Ángeles Cruz llega al festival nacional Ojo de Pescado

Venezuela anuncia el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia
Mundo

Venezuela anuncia el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia

Trump cree que la guerra de Gaza terminará “en dos o tres semanas”

El malestar por el despliegue de la Guardia Nacional: las nuevas ciudades en la mira de Trump

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo