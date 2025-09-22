Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica

Por unanimidad, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió rechazar la apelación de la Municipalidad de Santiago, encabezada por el alcalde Mario Desbordes (RN), y del querellante Aldo Duque, quienes impugnaron el sobreseimiento de los imputados en el caso Sierra Bella, incluida la exalcaldesa Irací Hassler (PC).

El 30 de julio, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, comunicó formalmente ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago su determinación de no perseverar en la indagatoria referente a la fallida y millonaria compraventa de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago. Como informó el persecutor al tribunal hace algunas semanas, no se reunieron antecedentes suficientes para proseguir con la persecución penal, lo que en la práctica liberó de eventuales cargos a la exalcaldesa comunista Irací Hassler y también al dueño del inmueble, Felipe Sánchez, quienes aparecían como los principales imputados.

Tras ello, el Séptimo Juzgado decretó el sobreseimiento de Hassler, Sánchez y de tres tasadores privados.

Y este lunes, tras escuchar los alegatos, el tribunal de alzada decidió rechazar la apelación.

“Estábamos expectantes de que se viera este recurso de apelación porque confiábamos en que los antecedentes de la carpeta, más de dos años y medio de investigación, iban a demostrar que efectivamente acá no existía delito y que mi representado es una persona inocente, que simplemente adquirió un bien inmueble y lo vendió en forma legítima”, señaló a radio Bío Bío tras la resolución el abogado de Felipe Sánchez, Nelson Salas.

Salas reiteró que en la causa Sierra Bella “no hay delito” y que los hechos “no son constitutivos de delito”. Y, adicionalmente, que su representado es inocente.

Respecto a una nueva impugnación, Salas sostuvo que el “Código Procesal Penal no lo establece así”, ya que hay un fallo de primera instancia confirmado y no se podría llegar a la Corte Suprema.