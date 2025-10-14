Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a periodista y concejala Alejandra Valle tras querella por injurias

La exalcaldesa Cathy Barriga ofreció este martes disculpas públicas a la periodista y concejala Alejandra Valle, en el marco de una audiencia de conciliación en tribunales, luego de que la comunicadora se querellara por injurias graves en contra de la otrora jefa comunal de Maipú.

Todo se remonta a noviembre de 2024, cuando Barriga, en declaraciones realizadas a la prensa en el Centro de Justicia -en el marco de su acusación por fraude al fisco-, asegurara que Valle había llamado a un centro de salud para confirmar el diagnóstico de su hijo menor.

“En horas de la tarde, la encargada de este centro recibe el llamado de Alejandra Valle, preguntando por el diagnóstico de mi hijo. Yo les quiero decir que, como mamá de un niño autista, no es broma tener ese diagnóstico. Es doloroso que una persona ligada a la política quiera seguir dañando”, afirmó en ese momento la exjefa comunal.

Así, las partes intentaron llegar a una solución para evitar ir a un juicio, pero en enero pasado Cathy Barriga se habría negado a pedirle disculpas públicas a la actual concejala de Ñuñoa, lo que finalmente terminó realizando esta jornada.

A la salida de la cita, la propia periodista afirmó que la exalcaldesa se conectó a la audiencia por vía telemática, ocasión en la que leyó un comunicado, acompañada por su abogado defensor.

En este, Barriga señaló que “el 12 de noviembre de 2024 ingresé al Centro de Justicia para asistir a una audiencia correspondiente a una causa del 9º Juzgado de Garantía de Santiago. En ese contexto, fui entrevistada por la prensa y realicé declaraciones poco afortunadas ”.

“Frente a las insistentes preguntas y en un momento de mucho nerviosismo y dolor, sintiéndome muy mal porque los medios de comunicación estaban poniendo en duda el diagnóstico de mi hijo, emití las declaraciones que la querellante señala en su presentación, en los términos que en ella misma se reproducen. Como madre me sentí en la obligación de aclarar que el diagnóstico de mi hijo es verdadero y no falso”, añadió.

Al respecto, reconoce en el documento -dado a conocer por el programa Hay que decirlo, de Canal 13- que “tales dichos provocaron un daño o perjuicio en la querellante en cuanto a su prestigio profesional, político como Concejala de la comuna de Ñuñoa, y pido sinceras disculpas por ello”.

Agrega que “sin embargo, cabe aclarar que en ningún caso esas declaraciones tuvieron por objeto actuar en deshonra, descrédito o menosprecio de la querellante, ni imputarle una falta de ética o moralidad. Mis declaraciones se explican en el estado de vulnerabilidad en que me encontraba (...)”.

Así, concluye: “Pido disculpas por el daño o perjuicio que mis declaraciones hayan podido provocar al prestigio profesional de la querellante, aunque aclaro que nunca fue mi intención aquello”.

Reacción de Alejandra Valle

Tras la audiencia, la concejala de Ñuñoa valoró el fin del proceso, pero cuestionó que Cathy Barriga no emitiera las disculpas públicas en persona y ante la prensa.

“Después de varias negociaciones entre las partes, finalmente Cathy Barriga me pidió disculpas, eso es lo más importante”, indicó Alejandra Valle.

No obstante, la profesional cuestionó que la exalcaldesa “dice en su declaración que son sinceras disculpas, y ante el tribunal quedará así, sin embargo, ella estuvo a través de un Zoom, no se atrevió a darme la cara” . “Desconozco por qué estuvo a través de Zoom. Enferma, al menos, no se veía”, indicó con posterioridad.

Al respecto, sostuvo que ella misma compareció a la audiencia pese a haber asistido al funeral de su padre el pasado domingo, “pero ella (Barriga) finalmente tuvo que ceder y pedir las disculpas que costó mucho que hiciera”.

“Estoy súper tranquila porque creo que se logró el objetivo, que ella pidiera disculpas públicas”, relevó.