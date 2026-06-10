SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    CEP: sube preocupación por narcotráfico y se apunta a falta de condenas o bajas penas como principal causa de delincuencia

    Respecto a la percepción de causas de la criminalidad, el 55% de los consultados menciona las sanciones que reciben o que dejan de recibir los delincuentes.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer este miércoles las cifras de su Estudio Nacional de Opinión Pública correspondiente a abril-mayo de 2026.

    La encuesta constató que la delincuencia sigue siendo el problema prioritario para la ciudadanía y que ha aumentado la preocupación por el narcotráfico.

    Ante la pregunta de “¿Cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno?“, el primer concepto en la lista es delincuencia, asaltos robos, mencionado por el 57% de los consultados.

    Son cuatro puntos menos que en la medición anterior, de septiembre-octubre de 2025, cuando la cifra era de 61%.

    Por otro lado, las menciones al narcotráfico subieron de 22% a 28% respecto a la anterior entrega del estudio.

    Percepción sobre causas

    La medición además contiene un apartado de “Percepciones sobre seguridad” en la que se ahonda en este tema y los encuestados respondieron sobre las causas detrás de este problema.

    Sandra Quijada, coordinadora de opinión pública del CEP, detalló que “respecto de las tres principales causas de la delincuencia en Chile, 55% de las personas indica que es la falta de condenas o bajas penas que reciben los delincuentes”.

    “En segundo lugar, un 44% indica que la principal causa es el consumo de drogas y alcohol. 43% indica que son las bandas de narcotráfico y ahí hay un aumento de 10 puntos porcentuales respecto de la medición de junio-julio del año 24″, indicó.

    Por otro lado, Quijada informó que quienes indicaron que una de las causas es la inmigración irregular disminuyeron de 60 a 41%, casi 20 puntos.

    “También vemos que hay un aumento de quienes creen que una de las causas es la desigualdad de 15 a 20%, que es estadísticamente significativa. Y hay una disminución de 13 a 10% de quienes creen que la causa podría ser las restricciones de las policías", expuso.

    La ficha técnica de la medición

    La encuesta fue respondida por personas de 18 años y más residentes en todo el país, a excepción de las zonas de difícil acceso.

    El diseño de la muestra es probabilístico estratificado por región y zona urbana y rural.

    La selección es aleatoria.

    El estudio consideró las respuestas de 1.469 personas entrevistadas en sus hogares en 122 comunas del país.

    Los resultados corresponden a las entrevistas realizadas por un encuestador cara a cara, basadas en un cuestionario estructurado.

    La tasa de respuesta es de 62,2% que corresponde a las 1.469 encuestas completas sobre la muestra total de 2.360.

    El error muestral se estima en +2,8%, con un nivel de confianza de 95%.

    La recolección de datos se efectuó entre el 18 de abril y el 27 de mayo 2026.

    Más sobre:Encuesta CEPCEPDelincuenciaSeguridadNarcotráfico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”

    Quiroz afirma que, para cumplir meta fiscal del gobierno, el PIB debe crecer sobre 3% promedio entre 2027-2030

    Julian Barnes: el maestro de la memoria que conquista el Princesa de Asturias y cierra su carrera

    Carabineros incauta más de medio millón de cajetillas de cigarrillos de contrabando en Colchane

    Hay casi 1.700 ópticas en Chile: Rotter & Krauss y GMO lideran un mercado atomizado

    Lluvias en la RM: precipitaciones se detienen en la tarde y temperaturas mínimas podrían llegar a 1°C

    Lo más leído

    1.
    Decretan prisión preventiva para banquetera de Viña del Mar que no realizó matrimonios para los que estaba contratada

    Decretan prisión preventiva para banquetera de Viña del Mar que no realizó matrimonios para los que estaba contratada

    2.
    Siguen los cambios en el Ministerio de Seguridad: subsecretaria Giannini pide la renuncia a sus cinco jefes de división

    Siguen los cambios en el Ministerio de Seguridad: subsecretaria Giannini pide la renuncia a sus cinco jefes de división

    3.
    104 jueces en la mira: Suprema inicia revisión de sumarios por viajes con licencia y analiza abrir cuadernos de remoción

    104 jueces en la mira: Suprema inicia revisión de sumarios por viajes con licencia y analiza abrir cuadernos de remoción

    4.
    Minsal prevé cerrar la alerta oncológica en las próximas semanas y avanzar en otras listas de espera

    Minsal prevé cerrar la alerta oncológica en las próximas semanas y avanzar en otras listas de espera

    5.
    Boric cuestiona embargos a deudores del CAE y acusa “contradicción” de la derecha tras rechazo al levantamiento del secreto bancario

    Boric cuestiona embargos a deudores del CAE y acusa “contradicción” de la derecha tras rechazo al levantamiento del secreto bancario

    6.
    Tribunal sobresee a Carter tras querella de vecinos de La Florida y advierte instrumentalización de proceso judicial

    Tribunal sobresee a Carter tras querella de vecinos de La Florida y advierte instrumentalización de proceso judicial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    Servicios

    Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos

    Rating del martes 9 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 9 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos
    Chile

    Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos

    Carabineros incauta más de medio millón de cajetillas de cigarrillos de contrabando en Colchane

    Lluvias en la RM: precipitaciones se detienen en la tarde y temperaturas mínimas podrían llegar a 1°C

    Quiroz afirma que, para cumplir meta fiscal del gobierno, el PIB debe crecer sobre 3% promedio entre 2027-2030
    Negocios

    Quiroz afirma que, para cumplir meta fiscal del gobierno, el PIB debe crecer sobre 3% promedio entre 2027-2030

    El costo de cuidar, la columna de Valentina Paredes

    Hay casi 1.700 ópticas en Chile: Rotter & Krauss y GMO lideran un mercado atomizado

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna
    Tendencias

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Cómo reducir tu consumo de sal, sin sacrificar el sabor de tus comidas

    Natalia Duco enfrenta las críticas por cuadrarse con el rodeo: “Es un deporte por ley”
    El Deportivo

    Natalia Duco enfrenta las críticas por cuadrarse con el rodeo: “Es un deporte por ley”

    Con la estrategia de Marcelo Díaz y Jorge Almirón: Javier Correa se disculpa por criticas a juez Nicolás Gamboa

    Aumenta la presión sobre Roberto Tobar: Colo Colo y la U pierden la paciencia con los arbitrajes y las “faltas de respeto”

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Julian Barnes: el maestro de la memoria que conquista el Princesa de Asturias y cierra su carrera
    Cultura y entretención

    Julian Barnes: el maestro de la memoria que conquista el Princesa de Asturias y cierra su carrera

    Álvaro Díaz: una de las figuras estelares de la música urbana regresa a Chile

    DJ Bitman anuncia su primer disco en ocho años y estrena primer single

    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”
    Mundo

    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”

    Irán denuncia que Estados Unidos use el Mundial de fútbol “para humillar y discriminar a otras naciones”

    Polémica por medida de congresista colombiana que podría suspender a Petro de la presidencia

    Crema de pimientos y callampas secas
    Paula

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija