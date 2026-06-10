CEP: sube preocupación por narcotráfico y se apunta a falta de condenas o bajas penas como principal causa de delincuencia

El Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer este miércoles las cifras de su Estudio Nacional de Opinión Pública correspondiente a abril-mayo de 2026.

La encuesta constató que la delincuencia sigue siendo el problema prioritario para la ciudadanía y que ha aumentado la preocupación por el narcotráfico.

Ante la pregunta de “¿Cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno?“, el primer concepto en la lista es delincuencia, asaltos robos, mencionado por el 57% de los consultados.

Son cuatro puntos menos que en la medición anterior, de septiembre-octubre de 2025, cuando la cifra era de 61%.

Por otro lado, las menciones al narcotráfico subieron de 22% a 28% respecto a la anterior entrega del estudio.

Percepción sobre causas

La medición además contiene un apartado de “Percepciones sobre seguridad” en la que se ahonda en este tema y los encuestados respondieron sobre las causas detrás de este problema.

Sandra Quijada, coordinadora de opinión pública del CEP, detalló que “respecto de las tres principales causas de la delincuencia en Chile, 55% de las personas indica que es la falta de condenas o bajas penas que reciben los delincuentes”.

“En segundo lugar, un 44% indica que la principal causa es el consumo de drogas y alcohol. 43% indica que son las bandas de narcotráfico y ahí hay un aumento de 10 puntos porcentuales respecto de la medición de junio-julio del año 24″, indicó.

Por otro lado, Quijada informó que quienes indicaron que una de las causas es la inmigración irregular disminuyeron de 60 a 41%, casi 20 puntos.

“También vemos que hay un aumento de quienes creen que una de las causas es la desigualdad de 15 a 20%, que es estadísticamente significativa. Y hay una disminución de 13 a 10% de quienes creen que la causa podría ser las restricciones de las policías", expuso.

La ficha técnica de la medición

La encuesta fue respondida por personas de 18 años y más residentes en todo el país, a excepción de las zonas de difícil acceso.

El diseño de la muestra es probabilístico estratificado por región y zona urbana y rural.

La selección es aleatoria.

El estudio consideró las respuestas de 1.469 personas entrevistadas en sus hogares en 122 comunas del país.

Los resultados corresponden a las entrevistas realizadas por un encuestador cara a cara, basadas en un cuestionario estructurado.

La tasa de respuesta es de 62,2% que corresponde a las 1.469 encuestas completas sobre la muestra total de 2.360.

El error muestral se estima en +2,8%, con un nivel de confianza de 95%.

La recolección de datos se efectuó entre el 18 de abril y el 27 de mayo 2026.