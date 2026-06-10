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    CEP y percepción de la natalidad: los encuestados desean más hijos de los que tienen en la realidad

    Mientras la cantidad de hijos resultó en 1.7, la cantidad deseada ascendió a 2.4. El estudio también exhibió que la principal razón aludida para no tener hijos o no tener más es que "son caros de mantener".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial

    El Centro de Estudios Públicos (CEP) compartió este miércoles los resultados de su última encuesta a nivel nacional, la CEP 96 correspondiente al período de abril-mayo 2026. En ella, entre otros temas, también se abordó la percepción sobre la natalidad por parte de los chilenos.

    El estudio mostró que la población nacional desea tener más hijos de los que tienen en la realidad, en base a la comparación de la cantidad de hijos que se tiene con la cantidad de hijos deseados.

    Lo anterior en base a la pregunta Pensando en el número ideal de hijos ¿Cuántos hubiera querido o quisiera tener?. Así, mientras la cantidad de hijos resultó en 1.7 por persona, la cantidad deseada resultó en 2.4.

    Encuesta CEP

    Razones para no tener hijos o no tener más

    Respecto a las razones para no tener hijos, con los resultados del 30% de la muestra que no tiene, la principal razón aludida fue que Los niños son caros de mantener, que un 25% de las preferencias.

    Más atrás estuvo la Preocupación por la situación mundial (15%), el hecho que Criar a los niños conlleva muchas preocupaciones y problemas (14%), que No estoy casado o viviendo con una pareja estable (13%) y por Razones de salud o de edad (12%).

    Los encuestados también dijeron como razones para no tener hijos el hecho que Hace más difícil que la mujer trabaje (4%), que Mi pareja se opone o se oponía a tener otro hijo (2%) y Para cuidar el medio ambiente (1%). Los demás consultados se agrupan en los que aludieron a otras razones (12%) y al grupo que no sabe + no contesta (2%).

    Encuesta CEP

    Mientras tanto, los consultados que sí tenían hijos (70%) aludieron como principal razón para no tener más la misma razón que los que no quieren hijos: Los niños son caros de mantener (29%). También se dio como una razón relevante las Razones de salud o de edad (22%).

    Con el mismo porcentaje (11%) se dio como razón la Preocupación por la situación mundial y que Tener niños hace más difícil que la mujer trabaje.

    Otras razones aludidas fueron que Criar a los niños conlleva muchas preocupaciones y problemas (9%), que No estoy casado o viviendo con una pareja estable (4%) y Mi pareja se opone o se oponía a tener otro hijo (2%). El resto de la muestra dio otras razones (11%) o no sabe o contesta (2%).

    Encuesta CEP

    Mayoría de consultados consideran que es válido que una mujer o un hombre decida no tener hijos

    El equipo del CEP también consultó que tan de acuerdo o en desacuerdo estaban los participantes con algunas afirmaciones relacionadas a la natalidad.

    En ese sentido, un 86% de las personas estaba Muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación Ver a los hijos crecer es la satisfacción más grande la vida.

    Un gran apoyo también recibió la declaración Es válido que una mujer decida no tener hijos, con un 86% de los consultados que están Muy de acuerdo o De acuerdo. En la misma línea, un 81% estuvo Muy de acuerdo o De acuerdo que Es válido que un hombre decida no tener hijos.

    También recibió un apoyo mayoritario (un 62% de los consultados estaba Muy de acuerdo o De acuerdo) el que Los hijos adultos son una importante fuente de ayuda para los padres ancianos.

    Más discusión generó la afirmación de que Tener hijos restringe las posibilidades de trabajo y carrera de los padres. Mientras un 46% se mostró Muy de acuerdo o de acuerdo, un 34% está Muy en desacuerdo o En desacuerdo.

    La frase Tener hijos interfiere mucho la libertad de los padres tuvo un 44% de apoyo (Muy de acuerdo o de acuerdo) y un 35% de rechazo (Muy en desacuerdo o En desacuerdo).

    Mayor polarización generó la frase Los hijos son una carga financiera para sus padres. Mientras un 41% estuvo Muy de Acuerdo o De Acuerdo, otro 42% estuvo Muy en desacuerdo o En desacuerdo.

    Un rechazo más claro tuvieron las afirmaciones Tener hijos mejora la posición social de las personas (un 54% está Muy en desacuerdo o en desacuerdo) y Para que un matrimonio sea exitoso, es necesario tener hijos (un 65% estuvo Muy en desacuerdo o En desacuerdo).

    Encuesta CEP
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