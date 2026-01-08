Dos chilenos son encontrados muertos en Bolivia: sus cuerpos presentaban quemaduras y señales de tortura

Las autoridades de Bolivia confirmaron el hallazgo de dos cuerpos de ciudadanos chilenos en inmediaciones de Challapata, departamento de Oruro. Las víctimas presentaban lesiones de quemaduras y signos de tortura.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó sobre el crimen, donde detalló que “ estaban maniatados, presuntamente golpeados, torturados antes de prenderles fuego ”.

“Las investigaciones ya se han aperturado por delito de asesinato y estimamos que en las próximas horas tendremos mayores elementos de convicción a fin de llegar a la verdad material del hecho. Asimismo, también dentro de las investigaciones se va a poder verificar si los miembros estarían solos o si existían otras personas con las cuales se acompañaban”, explicó el persecutor, según consignó el medio local La Patria.

Morales señaló que dentro de la investigación se presume un “ajuste de cuentas” como motivo del crimen . Junto con ello, indicó que el vehículo en el que se trasladaban las víctimas fue destruido al ser incendiado.

“Se está verificando en migraciones cuándo habrían ingresado, la razón de su estadía y cómo también qué reuniones o qué personas se hubieran reunido con los mismos en dicha localidad”, comentó.

Añadiendo que “son casos muy especiales los cuales se presentan, pero estamos hablando de varias hipótesis que está manejando la fiscalía a efecto de llegar a la verdad en materia”.