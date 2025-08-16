SUSCRÍBETE
Nacional

Chofer de camión falleció tras accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte: reventó uno de sus neumáticos y cabina se incendió

El siniestro vial se habría desarrollado a la altura de Quilicura, cerca de la salida Cañaveral.

Joaquín Barrientos 
Joaquín Barrientos
Chofer de camión falleció tras accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte: reventó uno de sus neumáticos y cabina se incendió

El chofer de un camión falleció la madrugada de este sábado tras un accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte, a la altura de Quilicura, por la salida Cañaveral.

El capitán de Carabineros Gonzalo García, de la Prefectura Santiago Norte, explicó que “el conductor venía transitando por ruta y aparentemente tuvo el percance del reventón de uno de sus neumáticos, lo que provocó que perdiera el control de ellos, impactando la barrera de contención, lo que generó fricción entre los metales, generando fuego en la cabina”.

El chofer quedó atrapado y falleció probablemente asfixiado por la acción de las llamas, particularmente por el humo provocado por el incendio, según informaron de forma preliminar bomberos.

El cuerpo de la víctima logró ser rescatado por bomberos, que tuvieron que abrir el container del vehículo. Según detalló García, el camión no llevaba nada allí.

Para tratar la emergencia concurrieron tres compañías de bomberos de Quilicura.

La investigación del desarrollo del accidente y la posterior muerte del conductor quedó a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

