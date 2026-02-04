SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Cierran cinco estaciones de Línea 2 del Metro de Santiago

    La empresa comunicó que el servicio solo está disponible desde las estaciones Franklin a Hospital El Pino, y Cal y Canto a Vespucio Norte, del respectivo recorrido.

    Javiera Ortiz

    Durante el medio día de este miércoles, Metro de Santiago informó a través de sus redes sociales sobre el cierre de las estaciones Santa Ana, Los Héroes, Toesca, Parque O’Higgins y Rondizzoni, debido a la presencia de una persona en la vía.

    Debido a lo anterior, la empresa comunicó que el servicio solo está disponible desde las estaciones Franklin a Hospital El Pino, y Cal y Canto a Vespucio Norte, del respectivo recorrido.

    Las combinaciones de Los Héroes y Santa Ana se encuentran suspendidas.

    En tanto, se activó el refuerzo del sistema de buses Red producto de este suceso entre Franklin y Cal y Canto, específicamente, los recorridos 302, 125, 113e, 403 y 201e.

    Más sobre:Metro de SantiagoBuses RedLínea 2

