Cómo un cable submarino escaló a crisis diplomática: la cronología del conflicto que enfrenta a Chile con Estados Unidos

Desde el viernes 20 de febrero hasta este martes 24 la crisis diplomática en la que se ha envuelto Chile ha escalado a niveles insospechados. Todo comenzó cuando durante el último día hábil de la semana y sin previa advertencia, Estados Unidos reveló que había retirado las visas a tres funcionarios del gobierno del presidente Gabriel Boric, acusándolos de haber “socavado la seguridad regional”. Horas más tarde se conoció que los sancionados eran el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

¿La razón tras la decisión de la Administración de Donald Trump contra el Gobierno de Boric? El proyecto que busca conectar, por medio de un cable submarino, Valparaíso con Hong Kong.

Aunque esta arremetida fue la que dio a conocer el conflicto y marcó su punto de quiebre, la trama había comenzado a desarrollarse hace tiempo atrás.

Las negociaciones por el proyecto iniciaron el 26 de noviembre del año pasado, cuando China Mobile International- filial internacional del gigante estatal chino de telecomunicaciones China Mobile, con sede en Hong Kong y presencia en decenas de países- ingresó una petición de concesión de servicio intermedio a la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Tres semanas después, el 19 de diciembre, la repartición del Ministerio de Transporte remitió un oficio a la filial asiática con reparos a su solicitud. Luego, el 8 de enero de este año, China Mobile International presentó antecedentes complementando el ingreso original.

Tras ello llegó un momento clave: 19 días después un decreto fue firmado por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz (Ind.). El pasado 27 de enero el secretario de Estado otorgó la concesión del hoy controversial proyecto de cable submarino -destinado a unir Valparaíso con Hong Kong- a la empresa China Mobile.

En el documento, revelado esta jornada por El Mercurio, da a la empresa un periodo de 30 años de concesión y la autoriza a “instalar, operar y explotar una Red de Transmisión por cable de Fibra Óptica Submarino con repetidores y tecnología DWDM, que interconecta China con Chile, entre las ciudades de Hong Kong y Concón".

Pero ese escrito no prosperó. Apenas dos días después, el 29 de enero -antes de que estallara la polémica-, el decreto fue anulado. “Esta solicitud se funda en un requerimiento del jefe de gabinete de la Subtel, Sr. Guillermo Petersen, por correo de la misma fecha, indicando: por razones de error técnico o en su tipeo”, fue la justificación para dar marcha atrás.

Apenas días después, el 2 de febrero, el ministro Muñoz se reunió con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien directamente le informó la preocupación de su país sobre el avance del proyecto por sus eventuales efectos en la seguridad nacional de ambos países.

Asimismo, en la instancia le planteó potenciales sanciones. Según transmiten desde el entorno del ministro, la información fue recibida. Sin embargo, también sostienen que en esa cita no se entregaron antecedentes a la autoridad estadounidense sobre el estado de revisión del proyecto, al considerar que se trata de un proceso interno cuya evaluación forma parte de la autonomía del país.

En entrevista con La Tercera, el titular de la cartera de Transporte aseguró al respecto: “M e parece que es un decisión (revocación de su visa), por un lado, desmedida , en términos de que una autoridad como la nuestra debe evaluar técnicamente los distintos proyectos que genera. Con la misma seriedad de cualquier otro proyecto, no discriminamos el país de origen".

Y es que lo que podría parecer una operación comercial común, en los últimos días se transformó en una controversia que puso a Chile en medio de la guerra comercial que mantienen dos grandes potencias: China y Estados Unidos.

Durante la tarde de este lunes, el embajador dio una conferencia de prensa donde justificó la de decisión decisión de retirar visas y calificó de “irrisorio” la sorpresa del gobierno.

En su conferencia, desde la embajada de Andrés Bello 2800, Judd planteó estar “profundamente decepcionado de estar aquí hablando de temas de visas en lugar de enfocarme en formas en las que podamos crear trabajos, hacer crecer la economía y limitar el crimen, asuntos que son importantes para nuestras dos naciones”.