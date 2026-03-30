SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Comunidad educativa despide a inspectora asesinada en Calama y se manifiestan a las afueras del establecimiento

    La funcionaria fue atacada el viernes 27 de marzo junto a una paradocente y tres alumnos por Hernán Meneses Leal (18), un estudiante de cuarto medio del Instituto Obispo Silva Lezaeta.

    Por 
    Javiera Ortiz
    PEDRO TAPIA/ATON CHILE

    A eso de las 8:30 horas de este lunes comenzó el cortejo fúnebre de María Victoria Reyes Vache, inspectora asesinada por un estudiante de cuarto medio en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama el pasado viernes 27 de marzo.

    En la mañana sus restos fueron retirados de la iglesia ubicada en el colegio donde se desempeñó como funcionaria por diez años -y fue velada previamente- para ser llevados al cementerio, lugar donde fue despedida por sus familiares y la comunicad educativa.

    La funcionaria, quien falleció en el lugar, fue atacada junto a una paradocente y tres alumnos por Hernán Meneses Leal (18), un estudiante de cuarto medio de aquel establecimiento educacional y que arriesga cadena perpetua por el ataque.

    Manifestaciones

    En tanto, un grupo de apoderados y docentes del Instituto Obispo Silva Lezaeta se manifestaron a las afueras del establecimiento durante la mañana en contra de la violencia escolar y exigieron justicia por el ataque a la inspectora.

    Hernán Meneses será formalizado este martes en el Juzgado de Garantía de Calama y se le imputarán los delitos de homicidio calificado consumado y homicidios frustrados de al menos otras tres personas.

    Más sobre:CalamaInspectoraHernán Meneses

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno aterriza en la Enami: Daniel Mas y Álvaro González llegan al directorio de la estatal

    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars

    Agrosuper renueva directorio con debut de la tercera generación de la familia Vial

    Los camioneros le cierran la puerta a una paralización tras reunión del sector y encuentro con Presidente Kast

    Euphoria estrena un nuevo trailer de su tercera temporada: velo aquí

    Gobierno le solicita la renuncia al director del Sernac y sucesor será elegido vía concurso público

    Lo más leído

    1.
    Rector UC advierte que “el sueño de transformar Chile” puede quedar en ilusión si no se resuelve la fragilidad del financiamiento universitario

    Rector UC advierte que “el sueño de transformar Chile” puede quedar en ilusión si no se resuelve la fragilidad del financiamiento universitario

    2.
    La semana en que se fracturó la relación Steinert–PDI: un oficio, remoción y el silencio de Cerna

    La semana en que se fracturó la relación Steinert–PDI: un oficio, remoción y el silencio de Cerna

    3.
    Exministro Cataldo y fatal ataque en Calama: “Este era uno de los temores que yo tenía permanentemente”

    Exministro Cataldo y fatal ataque en Calama: “Este era uno de los temores que yo tenía permanentemente”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Últimos días para pagar el permiso de circulación: ¿Cuándo termina el plazo?

    Últimos días para pagar el permiso de circulación: ¿Cuándo termina el plazo?

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes?

    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes?

    Últimos días para pagar el permiso de circulación: ¿Cuándo termina el plazo?
    Chile

    Últimos días para pagar el permiso de circulación: ¿Cuándo termina el plazo?

    Comunidad educativa despide a inspectora asesinada en Calama y se manifiestan a las afueras del establecimiento

    Déficit de $ 1.501 millones complica a Prodemu y tensiona al Ministerio de la Mujer

    Agrosuper renueva directorio con debut de la tercera generación de la familia Vial
    Negocios

    Agrosuper renueva directorio con debut de la tercera generación de la familia Vial

    Los camioneros le cierran la puerta a una paralización tras reunión del sector y encuentro con Presidente Kast

    Gobierno le solicita la renuncia al director del Sernac y sucesor será elegido vía concurso público

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Lo que debes saber de Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar astronautas alrededor de la Luna

    Lionel Scaloni rompe en llanto y abandona la rueda de prensa previa al amistoso de Argentina
    El Deportivo

    Lionel Scaloni rompe en llanto y abandona la rueda de prensa previa al amistoso de Argentina

    Más de 1.000 corredores le dieron vida al Run Frutillar en sus distintas categorías

    Problemas defensivos y errores que se repiten: el irregular balance de la Roja de Nicolás Córdova tras gira por Oceanía

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti
    Tecnología

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars
    Cultura y entretención

    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars

    Euphoria estrena un nuevo trailer de su tercera temporada: velo aquí

    El festival MUDA emplaza a la ministra Duco por tope de fechas con BTS y dicen que no se moverán de lugar

    Alto comisionado para Bosnia y Herzegovina: “No necesitas supertanques si no te puedes defender de los drones”
    Mundo

    Alto comisionado para Bosnia y Herzegovina: “No necesitas supertanques si no te puedes defender de los drones”

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática

    Muere un segundo “casco azul” indonesio en un nuevo ataque de Israel en Líbano

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico