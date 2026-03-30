Comunidad educativa despide a inspectora asesinada en Calama y se manifiestan a las afueras del establecimiento
La funcionaria fue atacada el viernes 27 de marzo junto a una paradocente y tres alumnos por Hernán Meneses Leal (18), un estudiante de cuarto medio del Instituto Obispo Silva Lezaeta.
A eso de las 8:30 horas de este lunes comenzó el cortejo fúnebre de María Victoria Reyes Vache, inspectora asesinada por un estudiante de cuarto medio en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama el pasado viernes 27 de marzo.
En la mañana sus restos fueron retirados de la iglesia ubicada en el colegio donde se desempeñó como funcionaria por diez años -y fue velada previamente- para ser llevados al cementerio, lugar donde fue despedida por sus familiares y la comunicad educativa.
La funcionaria, quien falleció en el lugar, fue atacada junto a una paradocente y tres alumnos por Hernán Meneses Leal (18), un estudiante de cuarto medio de aquel establecimiento educacional y que arriesga cadena perpetua por el ataque.
Manifestaciones
En tanto, un grupo de apoderados y docentes del Instituto Obispo Silva Lezaeta se manifestaron a las afueras del establecimiento durante la mañana en contra de la violencia escolar y exigieron justicia por el ataque a la inspectora.
Hernán Meneses será formalizado este martes en el Juzgado de Garantía de Calama y se le imputarán los delitos de homicidio calificado consumado y homicidios frustrados de al menos otras tres personas.
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