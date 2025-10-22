Con dos detenidos culmina demolición de animita en La Florida: se le rendía culto al “santo de los ladrones de autos”

A primera hora de este miércoles se desplegó un amplio contingente policial en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana, para demoler una animita tipo mausoleo, donde se le rendía culto a Johan Chandía, miembro de una peligrosa banda de encerronas y que es conocido como el “santo de los autos robados”.

Chandía falleció en julio de 2024 tras ser baleado por un carabinero mientras efectuaba el robo de un vehículo. Según testigos, su animita era visitada a diario por delincuentes que practicaban el mismo tipo de delito. De hecho, dejaban como ofrenda llaves de autos robados.

La acción policial se desarrolló en el marco de la recuperación de espacios públicos, bajo un ordenamiento municipal.

La teniente coronel Irlanda Crespo, de la Prefectura Santiago Cordillera, señaló que se desarrollaron desórdenes en el procedimiento.

“Hubo desórdenes menores y fueron controladas oportunamente por personal de Carabineros”, sostuvo, agregando que “se mantienen dos detenidos por el delito de desórdenes y ellos serán puestos ante la Fiscalía, se les dará cuenta para poder ver qué va a pasar, cuáles son las instrucciones".

Los detenidos corresponden a una mujer y un hombre, ambos son adultos chilenos y familiares de la persona a la cual se le hizo la animita.

En el sector también "se incautó un vehículo por hallazgo, el cual mantenía un encargo por el delito de robo", indicó Crespo. De hecho, las personas fueron capturadas tras protagonizar disturbios cuando se incautó el automóvil.

La autoridad policial aseguró que la zona se mantendrá bajo resguardo policial . “Carabineros realiza patrullajes permanentes por todo el sector. Se va a mantener un resguardo especial en el lugar para evitar que esto vuelva a darse”, aseveró.

Respecto a la animita, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, comentó a Mega que el sector “básicamente se transformó en un lugar donde se hace apología al crimen, al delito, donde las personas, incluso otras bandas supuestamente venían a dejar llaves u ofrendas justamente a esta persona que falleció el año pasado”.

“Esta familia es un clan familiar que se dedica justamente a la actividad delictiva, particularmente el narcotráfico, las encerronas, el robo de vehículos, los turbazos últimamente y también señalaban que otras bandas venían al lugar y entregaban ese tipo de ofrendas”, sostuvo.

El jefe comunal explicó que en el lugar se practicaba la acción de “enfriar el vehículo, esto quiere decir que probablemente el auto lo escondían en otro lugar, las llaves las guardaban acá, a la espera que pasara un par de semanas, para luego después poder reducirlo más fácilmente”.

Reyes precisó que ahora el lugar será intervenido con arbolado, con el objetivo de "generar condiciones para que no se vuelva a reconstruir“.

“Si instalamos mobiliario urbano, por ejemplo bancas, de alguna forma le vamos a anticipar el trabajo a ellos. Por tanto, dice relación con instalar arbolado, pintura, por cierto, pero además recuperar la calidad de vida del entorno”, aseveró.