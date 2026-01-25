Con los principales focos en el Biobío: Conaf combate 13 incendios forestales en el país y ha logrado extinguir otros 11

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregaron la tarde de este domingo un nuevo balance de la situación de incendios forestales a nivel nacional.

Según su reporte, hasta las 16:00 horas del domingo en el país habían un total de 76 incendios . “De ellos, 11 han sido extinguidos en las últimas horas; 46 están contenidos; 6 bajo observación y 13 en combate“, detallaron sobre la cifra.

Desde Conaf además detallaron la situación de las 10 focos activos más relevantes. El desglose siguiente está dividido por regiones:

Ñuble

San Lorenzo XVI: 445 hectáreas consumidas en Quillón

Biobío

Puente 7 : 113 hectáreas en Florida

Colonia Santa Fe IV: 405 hectáreas en Los Ángeles

Rucahue Sur : 4.123 hectáreas en Laja

San Lorenzo : 4.413 hectáreas en Florida

Ranco Chico : 7.231 hectáreas en Concepción

Trinitarias : 15.541 hectáreas en Concepción

Los Barros: 120,76 hectáreas en Alto Biobío

La Araucanía

Codihue : 856 hectáreas en Nueva Imperial

Contraco 3: 2,5 hectáreas en Lonquimay

Por el momento, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se mantiene en alerta roja toda la Región del Biobío por el desarrollo de incendios forestales.

Además de lo anterior, en La Araucanía se declaró alerta amarilla durante la jornada del sábado, luego que la situación regional estuviese bajo mayor control no justificara por el momento una alerta roja.

Misma situación que también se evaluó en Ñuble, una de las más afectadas por los siniestros esta temporada. Sin embargo, se consideró incluso mejor el estado actual y se cancelaron las alertas por incendio forestales por el momento.