Con los principales focos en el Biobío: Conaf combate 13 incendios forestales en el país y ha logrado extinguir otros 11
Los focos de "Trinitarias" y "Ranco Chico", que afectaron a Concepción, Penco y Tomé, resultan todavía la principal emergencia en el país.
Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregaron la tarde de este domingo un nuevo balance de la situación de incendios forestales a nivel nacional.
Según su reporte, hasta las 16:00 horas del domingo en el país habían un total de 76 incendios. “De ellos, 11 han sido extinguidos en las últimas horas; 46 están contenidos; 6 bajo observación y 13 en combate“, detallaron sobre la cifra.
Desde Conaf además detallaron la situación de las 10 focos activos más relevantes. El desglose siguiente está dividido por regiones:
Ñuble
- San Lorenzo XVI: 445 hectáreas consumidas en Quillón
Biobío
- Puente 7: 113 hectáreas en Florida
- Colonia Santa Fe IV: 405 hectáreas en Los Ángeles
- Rucahue Sur: 4.123 hectáreas en Laja
- San Lorenzo: 4.413 hectáreas en Florida
- Ranco Chico: 7.231 hectáreas en Concepción
- Trinitarias: 15.541 hectáreas en Concepción
- Los Barros: 120,76 hectáreas en Alto Biobío
La Araucanía
- Codihue: 856 hectáreas en Nueva Imperial
- Contraco 3: 2,5 hectáreas en Lonquimay
Por el momento, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se mantiene en alerta roja toda la Región del Biobío por el desarrollo de incendios forestales.
Además de lo anterior, en La Araucanía se declaró alerta amarilla durante la jornada del sábado, luego que la situación regional estuviese bajo mayor control no justificara por el momento una alerta roja.
Misma situación que también se evaluó en Ñuble, una de las más afectadas por los siniestros esta temporada. Sin embargo, se consideró incluso mejor el estado actual y se cancelaron las alertas por incendio forestales por el momento.
