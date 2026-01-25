Gobierno anuncia plan urgente de limpieza, control vehicular y ayuda a familias afectadas por incendios en el centro-sur

El gobierno anunció este domingo un plan concreto para avanzar en la rehabilitación de las zonas afectadas por los incendios en Ñuble, Biobío y La Araucanía, que han dejado hasta ahora 21 fallecidos, más de 60 mil hectáreas quemadas y cientos de familias damnificadas. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, encabezó la vocería del gobierno, explicando que la prioridad en los próximos días será el retiro de escombros, la entrega de ayuda humanitaria y la aplicación de la ficha básica de emergencia (FIBE).

“Ya llevamos una semana enfrentando esta catástrofe, y en paralelo a que se sigue combatiendo el fuego, estamos en la etapa de rehabilitación y ayudas tempranas”, señaló Toro. “En esta etapa hay tres tareas fundamentales: limpieza de calles y retiro de escombros, entrega de ayuda humanitaria y aplicación de la ficha FIBE, que permite caracterizar los daños a viviendas y enseres”.

La ministra enfatizó que estas acciones son esenciales no solo para enfrentar la emergencia, sino también para preparar la fase siguiente, que incluye la instalación de soluciones de habitabilidad transitoria y la reconstrucción definitiva de los hogares afectados. “Todo este elementos son necesarios para enfrentar la emergencia actual, pero también para habilitar lo que viene en adelante, la entrega de las ayudas tempranas, poder limpiar y despejar para la instalación luego de las distintas soluciones de habitabilidad transitoria que se están evaluando”, explicó.

En ese contexto, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, detalló que a partir del lunes 26 de enero se implementará un plan de control vehicular en barrios específicos para facilitar el ingreso de maquinaria y equipos que retirarán escombros. “El plan de acceso vehicular controlado tiene lugar desde mañana, entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, en el barrio Gabriela Mistral para la limpieza y retiro de escombros, y en Ríos de Chile para la aplicación de la ficha básica de emergencia”, señaló Gallegos.

La subsecretaria aclaró que los vecinos que residan en estas áreas podrán acceder presentando documentación que acredite su dirección, garantizando que la limpieza y el trabajo de emergencia se realicen de manera ordenada y segura. “Se hace muy difícil atender la principal demanda de los vecinos, que es el retiro del material de escombros, si no tenemos un acceso vehicular controlado. Por eso, se ha coordinado con Carabineros para que los habitantes puedan entrar mostrando, por ejemplo, el Registro Social de Hogares”, detalló Gallegos.

Además, la autoridad anunció la creación de puntos de consulta en la Plaza de Penco, Concepción y Tomé, donde los vecinos podrán rectificar los datos de la ficha básica de emergencia. “Algunos vecinos nos han dicho que viven varias familias en una misma vivienda; en esos casos, se aplican tantas fichas como familias. Estos puntos permitirán resolver dudas y asegurar que todos reciban la ayuda correspondiente”, agregó.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre municipio, gobierno y fuerzas armadas. “Hoy la prioridad número uno es la familia. La gente nos pide limpieza, acceso a ayuda y rapidez en la instalación de soluciones de habitabilidad transitoria. La limpieza es clave porque si no se realiza, se pueden generar focos sanitarios”, explicó.

Vera detalló que se proyecta construir setecientas viviendas de emergencia en sectores como Ríos de Chile antes del invierno, mientras se planifica la solución definitiva de largo plazo. “Se busca crear una gran aldea, una ciudad de emergencia, para que las familias tengan un techo seguro y se pueda comenzar a levantar la solución definitiva”, añadió.

El contralmirante Edgardo Acevedo, jefe de la defensa nacional (Jedena) para la octava región, respaldó la medida del control vehicular y destacó la coordinación multisectorial. “El plan de acceso vehicular controlado se traduce en la prohibición de ingreso a ciertas áreas. Esto permitirá a los equipos estatales y voluntarios entregar ayuda humanitaria de manera más eficiente. Pedimos a la ciudadanía que coopere para que la ayuda llegue a quienes más la necesitan”, señaló.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, indicó que el avance en vivienda definitiva dependerá del catastro FIBE y la ficha dos, que caracterizan los daños con precisión. “Ya llevamos mil ciento setenta fichas dos, lo que nos da una visión detallada del nivel de daño en cada conjunto de viviendas. Esto permitirá planificar la reconstrucción y coordinar con empresas de vivienda industrializada para avanzar en la instalación de soluciones definitivas”, explicó Montes.

Toro concluyó que el trabajo coordinado entre gobierno central, municipalidades, fuerzas armadas y servicios estatales permitirá avanzar en la recuperación de los sectores afectados, garantizando que la ayuda llegue de manera organizada y que los procesos de limpieza y catastro faciliten la instalación de soluciones de vivienda transitoria y definitiva. “Estamos enfrentando la emergencia, pero también estamos preparando el terreno para la recuperación integral de las familias”, afirmó.