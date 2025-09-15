SUSCRÍBETE
Nacional

Condenan a sujeto que abatió a tiros a hombre que se encontraba dentro de su automóvil en La Serena

Esto, tras ser juzgado por los delitos de homicidio -por el hecho ocurrido en febrero de 2024-, además de porte ilegal de arma, tenencia ilegal de municiones y tráfico de drogas.

Cristóbal Palacios 
Cristóbal Palacios
El sujeto fue condenado a presidio perpetuo por violación reiterada y abusos contra su propia hija. (Foto referencial / Aton)

El Tribunal oral en lo Penal de La Serena condenó a un sujeto identificado con las iniciales J.F.R.Q. por un homicidio de un hombre registrado el 8 de febrero de 2024 en La Serena, así como por los delitos de porte ilegal de arma, tenencia ilegal de municiones y tráfico de drogas.

Según probó la Fiscalía local, en horas de la madrugada del día en cuestión, el imputado se movilizaba en un vehículo junto a otro sujeto no identificado, y al llegar a la intersección de calle Lincoyán y calle Guayacán, en la población 17 de septiembre, J.F.R.Q. desciende del vehículo portando un arma de fuego, para luego disparar contra el automóvil en que se encontraba la víctima.

El agredido resultó con una herida toracoabdominal sin salida de proyectil, la que le costó la vida un día después al interior del Hospital de La Serena.

Segunda acusación

Asimismo, J.F.R.Q. fue acusado por un segundo hecho registrado el 26 de junio de 2024, cuando personal policial encontró en su poder, al interior de un domicilio emplazado en calle Río Calle Calle, de la misma población, 13 municiones calibre 9 mm.

En ese mismo lugar, un segundo sujeto identificado como M.I.R.Q., tenía en su poder 96 envoltorios de papel con 10,56 gramos de cocaína base, 12 bolsas de nylon con 11,67 gramos de ketamina y 2 bolsas de nylon con 17,06 gramos de cafeína.

Delitos imputados

Asi, por el primer hecho, J.F.R.Q. fue condenado en calidad de autor del delito de homicidio simple, consumado, y porte de arma de fuego.

En tanto, por el segundo episdodio fue condenado por tenencia ilegal de municiones, mientras que M.I.R.Q. fue hallado culpable del delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

La sentencia será comunicada el lunes 15 de septiembre a las 15:30 horas, mediante videoconferencia.

Condenan a sujeto que abatió a tiros a hombre que se encontraba dentro de su automóvil en La Serena
