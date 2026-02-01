SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Continúa búsqueda de hombre extraviado hace siete días en Rapa Nui

    Este domingo se llevó a cabo la segunda jornada de búsqueda con los equipos especializados de GOPE.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y la Armada continúan los trabajos de búsqueda de un hombre de 42 años que se encuentra extraviado desde hace una semana después de salir a bucear solo en la Caleta Hotu Iti, en Rapa Nui.

    La persona, oriunda de la isla, estaba acampando en el sector Anakena el 25 de enero y habría dejado su vehículo estacionado en el borde costero a 150 metros de la caleta.

    Tras notar que no había vuelto de realizar esta actividad, su familia dio aviso al personal marítimo.

    Las autoridades han llevado a cabo rastreos tanto por mar como por tierra.

    El capitán Héctor Gallegos, subcomisario de la Sexta Comisaría de Rapa Nui señaló que los equipos de rebusca de GOPE, como un vehículo operado remotamente, llegaron el pasado viernes 30 de enero y este domingo fue su segunda jornada operativa.

    De igual manera el subcomisario mencionó que “hacemos presente que nos encontramos en apoyo desde el primer día de la rebusca con personal de infantería en el borde costero”.

    Lee también:

    Más sobre:Rapa NuiCarabinerosGOPEArmada

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    María Corina Machado afirma que será presidenta “cuando llegue el momento”

    Pakistán abate a 133 militantes tras 40 horas de enfrentamientos en Baluchistán

    Dejan en prisión preventiva a hombre que habría asesinado a adulto mayor con un hacha y agredido a una mujer en El Carmen

    Fiscalía logra prisión preventiva para imputado por homicidio en plaza de armas de Linares

    Introducen cambios al Servicio Militar desde 2026: habrá dos acuartelamientos al año y subirá el ingreso mensual

    Israel realiza varios ataques aéreos contra presuntos miembros de Hezbolá en el sur del Líbano

    Lo más leído

    1.
    El barrio que no encuentra arrendatarios

    El barrio que no encuentra arrendatarios

    2.
    Fiscal Carmen Gloria Wittwer: “Sin Ángela Vivanco no estaríamos hablando de la trama bielorrusa”

    Fiscal Carmen Gloria Wittwer: “Sin Ángela Vivanco no estaríamos hablando de la trama bielorrusa”

    3.
    Segundo día de formalización en caso ProCultura: renuncia abogado defensor de María Teresa Abusleme

    Segundo día de formalización en caso ProCultura: renuncia abogado defensor de María Teresa Abusleme

    4.
    Temporal de verano en la RM: Vodanovic califica inundaciones en Maipú como catástrofe

    Temporal de verano en la RM: Vodanovic califica inundaciones en Maipú como catástrofe

    5.
    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Senapred ordena evacuar el sector de Quillahue Sur, en San Nicolás, por el avance de un incendio forestal

    Senapred ordena evacuar el sector de Quillahue Sur, en San Nicolás, por el avance de un incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Continúa búsqueda de hombre extraviado hace siete días en Rapa Nui
    Chile

    Continúa búsqueda de hombre extraviado hace siete días en Rapa Nui

    Senapred ordena evacuar el sector de Quillahue Sur, en San Nicolás, por el avance de un incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U
    Negocios

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U

    Trabajadores venezolanos representan solo el 2% de la dotación de las 100 mayores empresas de Chile

    La eléctrica Alto Maipo gana millonario arbitraje a la principal empresa minera del grupo Luksic

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo
    Tendencias

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    En vivo: Universidad Católica visita a La Serena en su debut en la Liga de Primera 2026
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica visita a La Serena en su debut en la Liga de Primera 2026

    El descargo de Pellegrini tras el triunfo del Betis: “Estamos vivos en los tres torneos y parecía que estábamos en crisis”

    Golpe a la Premier League: Manchester City mastica un amargo empate contra Tottenham y vuelve a alejarse del título

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Mira la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

    Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes

    María Corina Machado afirma que será presidenta “cuando llegue el momento”
    Mundo

    María Corina Machado afirma que será presidenta “cuando llegue el momento”

    Pakistán abate a 133 militantes tras 40 horas de enfrentamientos en Baluchistán

    Israel realiza varios ataques aéreos contra presuntos miembros de Hezbolá en el sur del Líbano

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas