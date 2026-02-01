Continúa búsqueda de hombre extraviado hace siete días en Rapa Nui

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y la Armada continúan los trabajos de búsqueda de un hombre de 42 años que se encuentra extraviado desde hace una semana después de salir a bucear solo en la Caleta Hotu Iti, en Rapa Nui.

La persona, oriunda de la isla, estaba acampando en el sector Anakena el 25 de enero y habría dejado su vehículo estacionado en el borde costero a 150 metros de la caleta.

Tras notar que no había vuelto de realizar esta actividad, su familia dio aviso al personal marítimo.

Las autoridades han llevado a cabo rastreos tanto por mar como por tierra.

El capitán Héctor Gallegos, subcomisario de la Sexta Comisaría de Rapa Nui señaló que los equipos de rebusca de GOPE, como un vehículo operado remotamente, llegaron el pasado viernes 30 de enero y este domingo fue su segunda jornada operativa .

De igual manera el subcomisario mencionó que “hacemos presente que nos encontramos en apoyo desde el primer día de la rebusca con personal de infantería en el borde costero”.