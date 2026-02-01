11 viviendas anegadas en Las Condes tras temporal en la RM, mientras siguen labores de despeje en casas y quebradas

Santiago, 01 de Febrero de 2026 Por las fuertes lluvias se activaron unas quebradas en sector las Condes, se desbordo el canal colindante a la calle Quebrada Honda, donde llego personal municipal para despejar las calles. Luis Quinteros/Aton Chile

Tras la realización de un Cogrid comunal la mañana de este domingo, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, entregó un balance de la afectación en la comuna tras el temporal que afectó a la Región Metropolitana la tarde del sábado y que dejó damnificados también en Lo Barnechea y particularmente en Maipú.

El evento desarrollado durante la tarde del sábado tuvo la particularidad de tener una fuerte concentración de precipitaciones en un corto período de tiempo.

En ese sentido, San Martín detalló que la afectación en Las Condes estuvo concentrada en los sectores cercanos a la Quebrada Apoquindo y la Quebrada Honda , especialmente por Francisco Bulnes Correa.

Santiago, 01 de Febrero de 2026 Por las fuertes lluvias se activaron unas quebradas en sector las Condes, se desbordo el canal colindante a la calle Quebrada Honda, donde llego personal municipal para despejar las calles. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

“Todo ese sector se ha visto bien afectado producto de que se produjo básicamente un aluvión que arrastró sedimentos, piedras, troncos por Francisco Bulnes Correa, por la quebrada que llegó al colector de Francisco Bulnes Correa, que funcionó muy bien”, detalló.

“Sí tenemos puntos afectados: calle Mirasol es uno de esos, donde hay viviendas anegadas. Carlos Peña allí también, donde la quebrada intentó seguir su curso producto de que se encontraba ya rebalsado el canal”, agregó la autoridad comunal.

En particular, la jefa comunal señaló que 11 viviendas habrían sufrido una afectación tal que “el barro llega por lo menos hasta la rodilla”. En particular, habría ingresado a zonas interiores como dormitorios, cocinas y áreas comunes.

Municipalidad de Las Condes

“Tenemos otras viviendas donde la afectación es en la zona de ingreso y antejardines, entrando a las casas, pero en baja medida. Igualmente queremos decir a los vecinos que estamos trabajando por despejar con urgencia aquellas casas que están más anegadas y también vamos a estar trabajando en esas casas para lograr el despeje”, explicó San Martín al respecto.

Por otro lado, la alcaldesa también agradeció la labor del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) y de la Delegación Presidencial Provincial, que asistieron al Cogrid de la jornada y han colaborado con maquinaria para el despeje de la quebrada.

“Estamos super preocupados porque tenemos que despejar la quebrada, porque se encuentra con rocas de gran tamaño, con troncos también. Y como sabemos, y nos tiene tremendamente preocupados a todos, es que hay pronóstico de lluvias nuevamente. Entonces estamos trabajando a toda máquina parasacar y despejar estas zonas, zonas también del colector de Francisco Bulnes Correa”, detalló San Martín.