Continúa la búsqueda de joven futbolista que desapareció en el río Bueno de La Unión

Hace una semana que las autoridades y la comunidad de la Región de Los Ríos, en el sur del país, buscan a Gonzalo Abraham Carillo Carrillo, joven de 20 años que cayó al río Bueno de la comuna de La Unión.

De acuerdo con lo reportado por Cooperativa, el joven desapareció a eso de las 16.00 horas del domingo 14 de septiembre. Fue visto por última vez en las cercanías del puente que une La Unión con la Ruta 5.

Pese a que el joven es originario de Ancud, residió junto a su familia varios años en Argentina. De hecho, era jugador del Comodoro Fútbol Club de la provincia de Chubut, en la Patagonia argentina. Hace cuatro meses que se encontraba en Chile.

El medio argentino Rada Tilly Noticias (RTN) informó que el joven se había metido a nadar en el río Bueno, mientras sus amigos lo esperaban en la orilla. Sin embargo, la fuerte corriente le impidió salir y fue arrastrado por ella.

Desde la Fiscalía Regional de Los Ríos informaron a La Tercera que la búsqueda se mantiene a cargo del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros y las diligencias a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). En la búsqueda también participan los buzos del Departamento de Operaciones Subacuáticas y la sección Aeropolicial de la PDI.