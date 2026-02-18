SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte de Apelaciones de Concepción ordena a universidad adecuar carga académica de estudiante de diseño gráfico con TEA

    El tribual estimó que hubo un actuar ilegal y arbitrario del establecimiento de educación superior al condicionar la aplicación de protocolos especiales a la firma de un documento denominado “consentimiento informado”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección presentado por una estudiante de diseño gráfico de la sede penquista de la Universidad del Desarrollo diagnosticada con trastorno del espectro autista (TEA).

    El tribunal de alzada ordenó a la casa de estudios anular las asignaturas del segundo semestre del año académico 2025, restituir o imputar los aranceles pagados entre octubre y diciembre y realizar los ajustes necesarios para que la alumna pueda continuar sus estudios.

    En un fallo unánime conocido este miércoles, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones Concepción, integrada por los ministros Rodrigo Cerda San Martín, Gonzalo Rojas Monje y Gonzalo Díaz González, acogió la acción constitucional.

    Los ministros establecieron que hubo un actuar ilegal y arbitrario del establecimiento de educación superior al condicionar la aplicación de protocolos especiales a la firma de un documento denominado “consentimiento informado”.

    La resolución sostiene que la estudiante “informó oportunamente a la recurrida su condición médica (TEA, trastorno ansioso severo y TDA secundario), solicitando la adopción de medidas que le permitieran cursar sus estudios en igualdad de condiciones”.

    Según el fallo, solo durante 2023 y 2024, la universidad implementó algunos protocolos y medidas de ajuste académico encaminadas a asegurar una adecuada integración académica acorde con las características y necesidades específicas de la recurrente.

    En la resolución se especifica que en abril de 2025, la Unidad de Inclusión de la casa de estudios condicionó la implementación de los ajustes razonables a la firma de un documento denominado “consentimiento informado”.

    “Del análisis de la normativa que regula las obligaciones de los prestadores de servicios educacionales de nivel superior –cuyo es el caso de la recurrida–, se concluye que cualesquiera de las medidas, protocolos o ajustes razonables que deben adoptarse en favor de un estudiante para asegurar su inclusión en los programas de educación superior, no queda condicionada a la suscripción de ningún tipo de documento ni menos que la falta rúbrica alguna que suspenda la implementación de tales ajustes”, señaló el tribunal.

    La resolución agrega que mediante un correo electrónico del 24 de mayo de 2025, dirigido por Ángela Cid Gacitúa, coordinadora académica de la universidad, se le informó que al no haber firmado el “consentimiento informado”, no se le aplicaría el plan diseñado para el año anterior por tratarse de asignaturas diferentes.

    El tribunal sostiene que la universidad no estaba facultada “para imponer requisito o exigencia alguna para la adopción e implementación de los ajustes razonables”.

    “En consecuencia, la recurrida se desapegó de los principios en ellas establecidos, tornando la actuación de la recurrida en ilegal, sin que se pueda advertir cómo la suscripción del denominado ‘consentimiento informado’ pudiera facilitar o allanar la ejecución de los mecanismos que faciliten proceso formativo de la recurrente”, se argumentó.

    Así, acogiendo el recurso, se ordenó a la universidad “anular las asignaturas el período académico correspondientes al segundo semestre del 2025; restituir o imputar los aranceles pagados correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025; ordenar la adopción inmediata de todos los ajustes razonables necesarios para la continuidad de estudios de la recurrente”.

    Más sobre:EducaciónConcepciónJudicialCorte SupremaTEA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El regreso recargado del spin-off de El Marginal: “La gente quiere la serie y pide más”

    Vallejo y críticas por viaje de Boric a Rapa Nui: “La gestión no se centra solo en la presencia del Presidente”

    La compleja situación que tiene a Llanquihue descabezado por más de 150 días

    Derrumbe en El Teniente: Fiscalía cita al presidente ejecutivo de Codelco tras auditoría que reveló ocultamiento de información

    Ossandón ratifica que futuro del secretario del Senado se definirá luego del pronunciamiento de la comisión de Constitución

    La misión (casi) imposible de Lobos: Ministra se reúne otra vez con García buscando amarrar acuerdo por sala cuna

    Lo más leído

    1.
    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    2.
    “Para que nunca olvides mi cara”: la condena a carabineros de Estación Central por torturar detenidos y falsear reportes

    “Para que nunca olvides mi cara”: la condena a carabineros de Estación Central por torturar detenidos y falsear reportes

    3.
    Anuncian cierre temporal de paso fronterizo Cristo Redentor tras detección de mosquito que transmite el dengue

    Anuncian cierre temporal de paso fronterizo Cristo Redentor tras detección de mosquito que transmite el dengue

    4.
    Delegado presidencial de La Araucanía: “Estamos entregando una región en mucho mejor condición que como la recibimos el 2021″

    Delegado presidencial de La Araucanía: “Estamos entregando una región en mucho mejor condición que como la recibimos el 2021″

    5.
    Celulares en “Modo Aula”: Mineduc lanza campaña y orientaciones por ley que prohíbe dispositivos móviles en las salas de clases

    Celulares en “Modo Aula”: Mineduc lanza campaña y orientaciones por ley que prohíbe dispositivos móviles en las salas de clases

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Vallejo y críticas por viaje de Boric a Rapa Nui: “La gestión no se centra solo en la presencia del Presidente”
    Chile

    Vallejo y críticas por viaje de Boric a Rapa Nui: “La gestión no se centra solo en la presencia del Presidente”

    La compleja situación que tiene a Llanquihue descabezado por más de 150 días

    Corte de Apelaciones de Concepción ordena a universidad adecuar carga académica de estudiante de diseño gráfico con TEA

    Chile registra la mejor cifra de turistas extranjeros desde 2017 y argentinos encabezan por cuarto año consecutivo
    Negocios

    Chile registra la mejor cifra de turistas extranjeros desde 2017 y argentinos encabezan por cuarto año consecutivo

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton
    El Deportivo

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton

    La reacción de Gianni Infantino tras la denuncia de racismo de Vinícius Júnior en el triunfo del Real Madrid ante Benfica

    Las horas claves de Aníbal Mosa en su lucha por tomar el control absoluto de Colo Colo

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    El regreso recargado del spin-off de El Marginal: “La gente quiere la serie y pide más”
    Cultura y entretención

    El regreso recargado del spin-off de El Marginal: “La gente quiere la serie y pide más”

    Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana 20 años después

    Pedro Almodóvar vuelve al castellano con Amarga Navidad: lo que se sabe de un nuevo e íntimo juego de espejos

    La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas
    Mundo

    La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas

    Guía para entender la inestabilidad política de Perú: ocho presidentes en una década

    Flavio Escobar, el experimentado economista que se perfila como nuevo cónsul de Bolivia en Chile

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones