Corte de Apelaciones ratifica prisión preventiva para 14 imputados en Operación Apocalipsis: seis son gendarmes

La Corte de Apelaciones de San Miguel, ratificó la prisión preventiva para 14 acusados en casos de corrupción investigados en la Operación Apocalipsis que habían apelado a la máxima medida cautelar. De ellos, seis son exgendarmes.

Cabe recordar que el grupo de acusados está siendo investigado por sobornos y corrupción al interior del penal Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde los agentes penitenciarios, habrían facilitado el ingreso de elementos prohibidos, entre otras irregularidades.

De los seis exgendarmes que apelaron, dos eran guardias de los penales, quienes facilitaban la introducción de elementos no permitidos.

Según los antecedentes de la audiencia de apelación de las medidas cautelares, una de las acusadas, imputada por lavado de activos, reclamó su libertad sosteniendo que solo fue encubridora de los hechos. La investigación la sitúa con movimientos por más de $ 100 millones en sus cuentas bancarias.

Ante el reclamo de otros cuatro imputados extranjeros en situación regular en el país, quienes apelaban que solo fungían de “manilleros” en los penales, el tribunal de alzada desestimó el alegato de la defensa con videos y fotografías que los situaban realizando coordinaciones con funcionarios de Gendarmería.

Con todo, los 14 imputados que pretendían dejar la prisión preventiva, deberán continuar recluidos a la espera del desarrollo de la investigación, para la cual se fijaron 300 días.