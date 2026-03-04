Corte Suprema declara admisible el recurso de amparo que presentó Ángela Vivanco para revertir su prisión preventiva
Una sala no inhabilitada de la Corte de Apelaciones de San Miguel deberá pronunciarse derechamente sobre la acción interpuesta por la defensa.
La Corte Suprema revirtió una decisión del tribunal de alzada de San Miguel y dio curso a la tramitación de un recurso de amparo que la defensa de Ángela Vivanco presentó contra la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a la exjueza tras su formalización en la llamada trama bielorrusa.
La Corte de Apelaciones de San Miguel había declarado inadmisible la acción.
El recurso fue interpuesto por el abogado Jorge Valladares buscando impugnar la determinación de la Corte de Apelaciones de Santiago del 9 de febrero de 2026, en la que se ratificó la privación de libertad de Vivanco dictada por el 7° Juzgado de Garantía capitalino.
El máximo tribunal determinó que una sala no inhabilitada de la Corte de Apelaciones de San Miguel deberá darle al escrito de la defensa la tramitación que corresponda, a fin de pronunciarse derechamente sobre la acción interpuesta.
La resolución fue adoptada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo y Jorge Luis Zepeda y la abogada Pía Verena Tavolari.
