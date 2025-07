Crimen del Rey de Meiggs: Fiscalía valora prisión preventiva de Wilson Verdugo e informa que diligencias investigativas continúan

Esta jornada, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el empresario Wilson Verdugo Díaz, presunto autor intelectual del crimen del comerciante José Felipe Reyes Ossa, más conocido como el “Rey de Meiggs”, quien fue abatido por tres sicarios venezolanos el 19 de junio en Ñuñoa.

La Fiscalía Metropolitana Oriente lo acusa de haber pagado $30 millones a un ciudadano venezolano, en proceso de identificación, para cometer el asesinato, que, finalmente fue ejecutado por los sicarios, de la misma nacionalidad.

El motivo habría sido netamente económico: de acuerdo con la Fiscalía, el imputado mantenía con la víctima una deuda superior a los $1.160 millones, ya que Reyes Ossa financiaba sus negocios. Fue formalizado por los delitos de homicidio calificado, robo con intimidación y tenencia ilegal de munición.

Al respecto, en una vocería conjunta con el OS-9 de Carabineros, el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) Oriente, Marcelo Vargas, valoró la decisión del tribunal, al señalar que, tras el trabajo investigativo, “logramos que el tribunal coincidiera con nuestra hipótesis investigativa, en la imputación que determinamos, y por lo tanto, en una resolución muy detallada, que acogió todos y cada uno de los argumentos expresados por la Fiscalía, decretó la prisión preventiva del imputado”.

Asimismo, el persecutor destacó el trabajo del equipo OS-9 de la policía uniformada, que permitió la detención de Verdugo.

“Creo que ha sido una excelente investigación, la cual, como dije a la salida de la audiencia, no ha terminado. Nosotros seguimos efectuando diligencias y vamos a seguir efectuándolas para lograr esclarecer de la mayor forma este lamentable hecho” , indicó el persecutor.

Consultado por el ciudadano venezolano que habría actuado de intermediario entre Verdugo y los tres sicarios, el fiscal Vargas indicó que “seguimos efectuando diligencias para poder seguir identificando otras personas que hayan participado, no olvidemos que esta es una operación, si se quiere, donde participan más de las tres personas que ustedes vieron el día de los hechos”.

Al ser requerido sobre si los grandes movimientos de dinero implicados en este caso, producto de préstamos informales y remuneraciones de trabajos no realizados, pudieran configurar algún delito, y si podría involucrarse el Servicio de Impuestos Internos (SII), el persecutor sostuvo que “hasta el momento no hemos tenido noticias de presentación de alguna querella, aparte de la víctima, y claramente no nos cerramos a ninguna línea de investigación”.

Investigación del OS-9

En tanto, el general Jaime Velasco, director de Control Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, sostuvo que el OS-9 “con distintos medios de prueba, con distintos antecedentes, logró determinar responsabilidades penales en la persona que actualmente se encuentra imputada y privada de libertad”.

En este sentido, valoró la importancia de determinar al autor intelectual en este tipo de casos y su responsabilidad penal, más allá de enfocarse únicamente en quienes realizaron la ejecución material del crimen.