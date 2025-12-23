SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    De “rebajar a la mitad” a “es una norma legal”: el giro de Kast sobre disminuir su sueldo si salía electo

    En la carrera presidencial de 2021, el entonces candidato se comprometió disminuir en un 50% su salario, junto con "reducir el sueldo de todas las autoridades". Ahora, en contraste, ha dicho que el alza definida por la Comisión para la Fijación de Remuneraciones para los Jefes de Estado a partir de 2026, lo decidió el Congreso.

    Roberto Gálvez 
    Roberto Gálvez
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El domingo, en entrevista con Tele13, el presidente electo José Antonio Kast fue consultado sobre si aceptará o no la decisión de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, que zanjó que a partir de marzo de 2026 quien sea Jefe de Estado recibirá una remuneración bruta superior a los 10 millones de pesos, elevando el monto que actualmente recibe el Presidente Gabriel Boric. La duda era si en línea con la “austeridad” que ha expresado tendrá su mandato, reduciría esos ingresos.

    “Eso lo decidió el Congreso, es una norma legal”, dijo quien asumirá en La Moneda el 11 de marzo del próximo año, distanciándose de una discusión que no ha sido prioritaria para su equipo, según añadió.

    Y sumó: “Nosotros no hemos debatido el monto del sueldo. Nosotros lo que hemos debatido es que se aprovechen cargos de confianza a personas que tienen la actitud o las capacidades para hacer su trabajo”. Al mismo tiempo, Kast defendió que la austeridad que comprometió estará puesta en otras medidas, como su decisión de vivir en La Moneda. Así, evitó explicitar un compromiso sobre reducir su sueldo.

    La actitud ante la idea, esta vez, dista mucho de lo que ocurrió hace cuatro años, cuando en agosto de 2021 fue proclamado por el Partido Republicano como candidato presidencial en unos comicios que terminó perdiendo ante Boric.

    Esa vez, el propio Kast, así como su partido, pusieron énfasis en asegurar que el sueldo sí sería modificado.

    Su propio partido, tras la proclamación en el cerro Ñielol de Temuco, publicó una nota en su sitio web destacando que “Kast compromete bajar el sueldo presidencial, reducir 12 ministerios y un gobierno de austeridad para enfrentar grave crisis económica”.

    El día en que Kast prometió reducir su sueldo a la mitad en caso de ser electo Presidente.

    En La Araucanía, el entonces candidato dijo que “Chile ha vivido una crisis económica profunda y necesitamos un gobierno de austeridad. Bajaré mi sueldo como Presidente a la mitad y disminuiremos significativamente los sueldos y asignaciones de las altas autoridades del Estado, incluyendo a ministros, senadores, diputados, jueces y fiscales, porque los tiempos económicos lo demandan y el Estado no puede estar tan desconectado de los ciudadanos para los que gobierna”.

    “Porque es indispensable gobernar con el ejemplo, el que gobierna debe ser, como decía el expresidente Alessandri, el primero en el sacrificio, en la austeridad y en el cumplimiento del deber”, sumó.

    De hecho, en la cuenta de X del futuro presidente aún es posible encontrar su publicación sobre el tema.

    “Vamos a hacer un gobierno de austeridad y gobernar con el ejemplo: si salgo electo Presidente me voy a rebajar el sueldo a la mitad y vamos a reducir el sueldo de todas las autoridades. Todos tenemos que recuperar Chile”, escribió a las 12:42 horas del 22 de agosto de 2021.

    Tal como le ocurrió a este gobierno en los albores de su mandato, las redes sociales y lo allí expuesto comienzan a dejar en evidencia algunos cambios de tono del ahora presidente electo en torno a algunos temas.

    Vale recordar que a la actual administración, desde el Presidente Boric hacia abajo, les fueron recordadas publicaciones antiguas sobre diversos temas, los que incluso hicieron que un nombramiento, como el de Nicolás Cataldo (PC) en la Subsecretaría del Interior, se cayera apenas horas después de haber sido designado en su cargo.

    Entre los mensajes escritos -y luego eliminados- por el actual ministro de Educación, habían algunos en que criticaba duramente a Carabineros, institución con la que se tendría que relacionar siendo subsecretario del Interior. “Carabineros torturadores, como los peores tiempos de dictadura!!!!!!”, fue uno de esos posteos.

