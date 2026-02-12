Declaran alerta roja en Ninhue por incendio forestal cercano a sectores habitados

Esta tarde, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron la declaración de alerta roja en la comuna de Ninhue, en la Región del Ñuble, producto de un incendio forestal.

El fuego genera preocupación en el organismo técnico y los cuerpos de emergencia al encontrarse cercano a sectores habitados, según detalló Senapred.

El siniestro denominado “324-Coroney” en el fundo San Agustín se mantiene en combate por parte de los equipos de emergencia y de momento afecta una superficie de vegetación de 0,1 hectáreas.

“Con esta declaración de alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”, asegura Senapred.