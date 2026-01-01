SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Declaran alerta roja en Paine por incendio forestal en ladera de cerro y cercano a viviendas

    La medida fue adoptada en base a información técnica de Conaf, ante el siniestro que ha devastado una superficie aproximada de 1,5 hectáreas de vegetación.

    Roberto Martínez

    La tarde de este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Paine, en la Región Metropolitana, debido al avance de un incendio forestal, el cual se desarrolla en la ladera de un cerro, y cercano a viviendas.

    La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro que se encuentra en combate en el sector Lomas del Águila, en la localidad de Champa, y que ya ha devastado una superficie aproximada de 1,5 hectáreas de vegetación.

    En el lugar, trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la referida comuna. Además, efectúan labores un técnico y cuatro brigadas de la Conaf, junto a dos helicópteros, un avión y un camión cisterna.

    Desde Senapred indicaron que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

