El Juzgado de Garantía de Temuco decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Yerko Mendoza, formalizado este lunes por el femicidio de Patricia Ojeda, hecho ocurrido el 26 de junio en la capital de la Región de La Araucanía.

La medida cautelar fue decretada durante la audiencia de formalización, luego de que la Fiscalía de La Araucanía le imputara los delitos de femicidio, violación de morada, desacato y amenazas a Carabineros; al sujeto de 27 años.

El fiscal Jorge Mandiola precisó que la víctima, Patricia Ojeda, tenía 32 años, era madre de dos hijas de 14 y 4 años, se desempeñaba en la Municipalidad de Temuco y era expareja del imputado.

Decretan prisión preventiva a sujeto formalizado por femicidio en Temuco

Mandiola sostuvo, de igual forma, que el imputado habría incumplido medidas de protección vigentes de la víctima, ingresó por la fuerza al domicilio de la víctima y le quitó la vida. La activación de una alarma advirtió a Carabineros, quienes acudieron al lugar y detuvieron al sujeto.

Durante la audiencia también se abordaron antecedentes previos al crimen. De acuerdo con la Fiscalía, el 18 de mayo se había presentado una denuncia por violación contra el mismo imputado. En esa oportunidad, el Ministerio Público solicitó una orden de detención verbal al tribunal, pero esta no fue acogida.

En cambio, se decretaron medidas de protección en favor de la víctima, entre ellas la prohibición de acercamiento a ella y a su domicilio, además de la prohibición de comunicación , medidas que el imputado habría incumplido.

Con todo, el tribunal fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.