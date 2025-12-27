Decretan prisión preventiva para presunto autor de balacera en edificio de Inglaterra 1144 en Independencia

Este sábado, se determinó la prisión preventiva del presunto autor de los disparos registrados al interior del edificio ubicado en Inglaterra 1144, en la comuna de Independencia, hecho que dejó a un menor de edad de 17 años con heridas de bala.

El caso se remonta a la tarde del domingo 14 de diciembre, cuando dos sujetos desconocidos ingresaron al edificio a través de los estacionamientos, luego de que un residente abriera el portón de acceso.

En ese lugar interceptaron a la víctima, un adolescente de nacionalidad ecuatoriana, a quien habrían disparado a corta distancia en al menos dos oportunidades antes de huir a pie.

El menor fue atendido inicialmente por funcionarios de la Municipalidad de Independencia y posteriormente trasladado al Hospital San José, donde se constató que presentaba heridas en un brazo y en la zona de la escápula. Posteriormente, desde la Fiscalía ECOH se informó que la víctima evolucionaba favorablemente y que incluso podría ser dada de alta.

Según informó el fiscal ECOH Cristian Soto, el formalizado, de nacionalidad colombiana, fue detenido durante este viernes, manteniendo en su poder un arma de fuego.