Detienen a dos adolescentes tras hallar armas de fuego al interior de un vehículo en Quilicura

Funcionarios de Carabineros de Chile detuvieron durante este lunes a dos adolescentes de 16 años tras ser sorprendidos con armamento al interior de un vehículo en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

La detención se efectuó en el marco de una fiscalización de Radiopatrullas al vehículo estacionado en la vía pública. Al registrar el automóvil, Carabineros encontró un revólver a fogueo en el asiento del conductor y una réplica de subametralladora de aire comprimido oculta en los asientos traseros.

El comisario de la 49ª Comisaría Quilicura, Esteban Jiménez, detalló que si bien las armas no estaban adaptadas para disparos, podían ser utilizadas con el fin de cometer delitos de robo con violencia e intimidación.

Según precisó Jimenez, los adolescentes no tienen antecedentes penales y acataron el procedimiento policial sin oponer resistencia.

Carabineros entregó los antecedentes a la Fiscalía, entidad que llevará a cabo la investigación y diligencias correspondientes para esclarecer el origen de las armas.

En ese sentido, los sujetos se encuentran detenidos a la espera de la resolución que dicte el Ministerio Público para definir su situación judicial.

En tanto, el vehículo pertenecía al familiar de uno de los menores y fue retirado de circulación para realizar los peritajes de rigor.