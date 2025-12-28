SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Detienen a dos hermanos por homicidio ocurrido en Talagante: ataque habría sido por venganza

    Uno de los imputados es menor de edad y el otro mantiene antecedentes y una orden de detención vigente por femicidio. La Fiscalía indicó que el crimen se habría originado tras una agresión previa contra la madre de los detenidos.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Referencial. Cristobal Basaure/Aton Chile.

    Personal del Departamento O.S.9 de Carabineros detuvo a dos hermanos, de 17 y 28 años, por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 44 años, ocurrido la tarde del 25 de diciembre en la comuna de Talagante, Región Metropolitana.

    El hecho se registró cerca de las 19.50 horas en la intersección de Monseñor Larraín con Trebuco, donde la víctima fue hallada en la vía pública con heridas cortopunzantes, falleciendo posteriormente en el Hospital de Talagante debido a la gravedad de sus lesiones.

    Respecto de la detención, el teniente Felipe Cortés, del Departamento O.S.9, explicó que “gracias al análisis criminal y a diversas diligencias investigativas, se logró identificar a los hermanos como autores del hecho, incautando en su vivienda la vestimenta utilizada en el ilícito”.

    En ese sentido, las diligencias incluyeron órdenes de entrada y registro autorizadas por el Juzgado de Garantía de Talagante, las que se concretaron con apoyo del GOPE.

    Por su parte, el fiscal de Talagante, Heriberto Reyes, detalló que los detenidos “premunidos de un arma de fuego y un elemento cortopunzante, estilo estoque, propinaron golpes y puñaladas a la víctima, que se tradujeron en su muerte”.

    Según la Fiscalía, el ataque habría sido motivado por venganza, luego de una agresión previa que habría sufrido la madre de los imputados.

    El imputado adulto registra antecedentes policiales y una orden de detención vigente por el delito de femicidio, mientras que el menor también cuenta con antecedentes previos.

    Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y, según confirmó el fiscal, pasarán a control de detención este lunes en el Juzgado de Garantía de Talagante.

    Más sobre:HomicidioTalaganteOS9Fiscalía

    Detienen a dos hermanos por homicidio ocurrido en Talagante: ataque habría sido por venganza
