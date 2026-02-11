Detienen a los dos presuntos responsables de homicidio en La Pintana: habrían atacado a integrante de banda rival

En la mañana de este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) informó que dos de los sospechosos por un homicidio perpetrado el 18 de enero en La Pintana, Región Metropolitana, fueron capturados.

A mediados de enero, un hombre de nacionalidad chilena fue hallado con múltiples impactos de bala en su cuerpo, en la población Santo Tomás, específicamente en el pasaje Judas Tadeo.

A raíz de este hallazgo, de dispuso que el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía quedara a cargo de la investigación. Las diligencias fueron encargadas a la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.

Y, esta jornada, el subinspector de la PDI Alonso Gallardo dio cuenta de la detención de dos presuntos involucrados en el crimen. Se trata de dos personas adultas, una mujer chilena y un hombre venezolano.

“Ambos (fueron detenidos por su autoría en el delito de homicidio con arma de fuego en contra de un integrante de una banda rival de sexo masculino”, especificó.

El funcionario de la policía civil mencionó que el trabajo investigativo incluyó el análisis del sitio del suceso, así como de las cámaras de seguridad y declaraciones de testigos. “Ambos sujetos van a ser puestos a disposición del tribunal correspondiente”, cerró.