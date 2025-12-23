SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Detienen a Nicolás Piña, prófugo por homicidio frustrado de un carabinero durante el estallido

    El sujeto se mantenía evadiendo la justicia desde 2023, cuando fue condenado a 10 años de cárcel. Ese año fue visitado por el entonces candidato presidencial Gabriel Boric en la cárcel Santiago 1.

    Juan Pablo Andrews 
    Juan Pablo Andrews
    Nicolás Piña.

    Durante la madrugada de este martes, Carabineros detuvo a Nicolás Piña Palomera (39), sujeto que se mantenía prófugo desde 2023 luego de que fuera condenado por el delito de homicidio frustrado a carabinero en el contexto del estallido social.

    Piña, que en 2021 fue visitado en la cárcel Santiago 1 por el entonces candidato presidencial Gabriel Boric, había sido condenado a 10 años y un día de cárcel, en una sentencia que ya había sido ratificada por la Corte Suprema. Fue en esa visita donde Boric fue agredido por otros reos.

    El ingeniero, quien al momento del veredicto se encontraba con una medida cautelar en su domicilio, al momento de ser requerido por Carabineros no fue hallado.

    Este martes, el sujeto fue detenido en la Región Metropolitana, caminando por la vía pública. Conocedores de la captura señalan que la policía uniformada lo tenía ubicado hace días y que no prestó resistencia al momento de la aprehensión.

    Carabineros y la Fiscalía Centro Norte entregarán detalles de la detención cerca del mediodía.

    El hecho por el cual fue condenado

    “Piña Palomera, arrojando el artefacto incendiario tipo molotov, provocó un incendio en el habitáculo del conductor del automóvil policial, mientras la víctima Monsalves Navarrete, conductor del móvil, permanecía sentado en dicho lugar, y desde el exterior del carro, desconocidos gritaban ‘mueran pacos cul...’, ‘los vamos a matar’, todo lo anterior con el claro propósito de dar muerte a los funcionarios policiales que se encontraban al interior del vehículo policial”, señalaba la acusación de la Fiscalía Centro Norte con la cual se obtuvo su condena.

    Piña Palomera fue condenado por un hecho ocurrido el 12 de febrero de 2021.

    Según pudo establecer la justicia, a eso de las 20.00, Piña lanzó un artefacto incendiario a un vehículo policial en calle Pío Nono con Dardignac, en Recoleta.

    El carro de Carabineros se encontraba detenido en la vía pública debido a que estaba siendo atacado por una gran cantidad de sujetos desconocidos que le lanzaban objetos contundentes. Piña se encontraba cubierto por una capa plástica hecha con bolsas de basura, con máscara antigases y antiparras.

    Además, sustrajo un escudo de Carabineros. “Es en estas circunstancias y mientras el vehículo policial se incendiaba con los funcionarios policiales en su interior, el imputado sustrajo desde el interior del mismo, un escudo antidisturbios perteneciente a Carabineros de Chile, el cual se encontraba a cargo del carabinero Gutiérrez Contreras, dándose a la fuga con la especie sustraída en su poder hacia el sector de Plaza Italia”, dice la condena.

