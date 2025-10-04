Detienen a sujeto que trasladaba cerca de 10 kilos de droga en Independencia

Un operativo policial realizado por Carabineros de la 57ª Comisaría Motorizada terminó con la detención de un hombre que transportaba cerca de 10 kilos de marihuana en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió durante la mañana de este sábado, cuando funcionarios realizaban patrullajes preventivos en el sector norte de la capital y fiscalizaron un vehículo en la intersección de las calles Gamero con Vivaceta.

Durante el control, el conductor presentó la documentación requerida, pero al ser consultado por un paquete negro que mantenía en el interior del automóvil, descendió del vehículo e intentó huir.

Tras esto, los carabineros iniciaron una persecución que culminó con su detención en Gamero con Maruri. Al revisar el contenido del paquete, se constató que correspondía a cerca de 10 kilos de marihuana, a demás de otras especies asociadas a la venta y dosificación de droga.

El detenido, un ciudadano colombiano de 38 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasará a control de detención durante esta jornada.