Detienen a sujeto que vendía licencias de conducir falsas a metros de la municipalidad de Lo Prado

Durante la jornada de este jueves, funcionarios de la 44ª Comisaría de Carabineros detuvieron a un sujeto por la venta ilícita de licencias de conducir falsas en las cercanías de la municipalidad de Lo Prado.

El procedimiento se efectúo tras la denuncia de funcionarios municipales que detectaron la actividad sospechosa en el lugar, lo que activó los protocolos de seguridad y el posterior aviso a Carabineros, quienes detuvieron al sujeto tras el operativo.

El oficial de Carabineros, Cristián Galaz, detalló que “logramos controlar a la persona en el frontis de la municipalidad, quien recientemente había hecho una transacción de dinero. Se realizó el control de identidad y se logra establecer que estaba realizando la venta ilícita de licencias de conducir”.

Operativo en Lo Prado

De acuerdo a los antecedentes, el sujeto ofrecía estos documentos falsos a través de redes sociales a vecinos de la comuna.

El alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, destacó la articulación rápida entre los funcionarios municipales y el personal de Carabineros. “La gestión rápida y oportuna de nuestros funcionarios municipales permitió evitar que más personas fueran víctimas de una estafa. Es importante recordar que todos los trámites, especialmente los relacionados con licencias de conducir, se realizan únicamente por el conducto regular, que es el Municipio”, recordó.