Diputada Cariola e incidente de comitiva de ministra Izkia Siches en Temucuicui: “No hay que pecar de confiados, acá hubo evidentemente situaciones que no se previeron”

La diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola comentó el incidente que involucró a la comitiva de la ministra de Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, en el marco de su visita a la Región de La Araucanía. A escasos kilómetros de la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, desconocidos realizaron disparos e instalaron barricadas por lo que la secretaria de Estado debió suspender su actividad en ese lugar.

“No hay que pecar de confiados, acá hubo evidentemente situaciones que no se previeron. Poner en riesgo a un equipo ministerial por parte del gobierno es una situación bastante compleja”, sostuvo Cariola.

Cariola enfatizó que “la violencia nunca puede ser considerada como algo bueno para un país, para un gobierno. Este es un problema que no es solo del gobierno del presidente Boric, es un problema que se viene arrastrando hace muchísimos años y que hasta ahora no hemos podido resolver”.

“No conozco los detalles de cómo se organizó esta comitiva. Me enteré como cualquier ciudadana que esta comitiva iba a asistir a La Araucanía. Me pareció positiva la señal política que quiso dar el gobierno, de poder abordar de manera interministerial, con una comitiva bastante robusta, ir a La Araucanía, dar inicio a un proceso de dialogo, de conversaciones, de apertura en la búsqueda de contribuir en la resolución de un conflicto que se viene arrastrando por años”, expuso la legisladora oficialista.

En esa línea, la diputada advirtió que “cualquier acción que se pueda tomar en relación a La Araucanía hay que planificarla con mucha, mucha, mucha cautela. Sabemos que la situación es compleja, que hay grupos de distintos sectores políticos organizados y eso es tremendamente negativo. Espero que lo podamos resolver a la brevedad y que esto sea la antesala de una discusión profunda de cómo resolver este conflicto del Estado de Chile con La Araucanía”.

“Creo que la situación a la que se expusieron es muy compleja, pero creo que acá lo que hay de fondo es que hay una situación que no está resuelta, y que hay resolver políticamente, que hay que tomar mayores medidas de precaución”, sostuvo.

Cariola señaló que “es evidente que esto tiene una complejidad mucho más profunda y hay que abordarla con esa complejidad. Hay que aprender de los errores, tendrá que ser el equipo que desarrolló esta comitiva los que hagan el análisis en profundidad de qué fue lo que ocurrió y de cómo lo resuelven, porque este tipo de cosas no puede pasar”.

Rechazo transversal

La Cámara de Diputados, en tanto acordó de forma unánime condenar los hechos ocurridos mientras las ministra se desplazaba a la comunidad mapuche a dialogar con la familia de Camilo Catrillanca, el joven asesinado en un procedimiento de Carabineros en la zona a fines de 2018. La ministra se reunió finalmente con Marcelo Catrillanca, padre del comunero, en la Municipalidad de Ercilla.

El hecho fue transversalmente rechazado por figuras de oposición y de gobierno en el Congreso.

“Se pudo partir en otro lado”

“Para iniciar un camino de paz y diálogo era muy importante que la primera visita del gobierno a la Araucanía no tuviera tropiezos. Tal vez se pudo haber planificado de forma más prolija. Por ahora espero que la ministra y su comitiva se encuentren bien y por supuesto condenamos este injustificable acto de violencia”, dijo el senador del PPD por La Araucanía Jaime Quintana.

El legislador sostuvo que “la decisión de dialogar con todos sin excepción la comparto, pero el diálogo es un proceso en el cual primero se debe entregar una señal clara a todos quienes serán convocados y La Araucanía tiene más de 2.600 comunidades, como Temucuicui. Se pudo partir en otro lado claramente”.

“Irresponsabilidad”

Gloria Naveillán, diputada del Partido Republicano, en tanto, acusó a la ministra de “irresponsable”.

“Cuando usted no se da cuenta que está dialogando con grupos terroristas, usted está poniendo en riesgo no solo su pellejo, sino que el pellejo de quienes andan con usted. Me parece una irresponsabilidad que usted siga sosteniendo, después de que hoy tuvo que salir arrancando de Temucuicui entre las balas, a refugiarse en una subcomisaría de Carabineros, a quienes usted ha criticado tanto y su gobierno también. Ellos la cuidaron, ellos la están cuidando ahora. No sea irresponsable. Dese cuenta que en La Araucanía y Arauco hay terrorismo”, dijo.

“Candidez”

A su vez, el diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado señaló que el lugar al que pretendió acceder la ministra corresponde a “otro Chile”, en el que incluso la Policía de Investigaciones tiene dificultades para acceder.

“A veces la candidez te lleva a hacer algo. Cierto que la gente cree que está en el centro de Santiago, puede caminar 10 cuadras y va a estar todo bien. Bueno, en La Araucanía es distinto, en Cali es distinto y ese sector Temucuicui es casi otro Chile. No dejan entrar a nadie que ellos no quieran. No quisieron dejar entrar a la PDI y menos ahora dejan entrar a una ministra de Estado que la reciben con disparos para que tenga que refugiarse en una comisaría. Y esto es peligroso. Es peligroso tremendamente, porque las autoridades políticas ya están en riesgo en la Región de La Araucanía y nosotros llamamos al gobierno a que no sea cándido. Una cosa es hablar, pero no con los fusiles encima de la mesa”, manifestó el legislador de oposición.

Insistir en el diálogo

En tanto, Álvaro Elizalde, presidente del Senado y timonel del Partido Socialista, destacó la importancia de que los hechos se aclaren y se ubique a los responsables. “Probablemente se trata de grupos que no quieren que haya diálogo ni una solución de fondo al problema de La Araucanía. Hay que insistir en los caminos de diálogo que permitan generar una paz estable y sobre la base de la justicia”, expresó.

El senador deslizó una hipótesis sobre el origen de esta acción de amedrentamiento y manifestó que “habrá que ver de dónde provienen estos hechos porque no hay que descartar ninguna hipótesis. Lo que sí es evidente que podría venir de quienes se oponen al diálogo y paz en la zona”.