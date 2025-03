Diputada Veloso entrega su versión por choque en estado de ebriedad: “La víctima se termina convirtiendo en victimario”

A semanas de que la diputada Consuelo Veloso (FA) colicionara en estado de ebriedad en Viña del Mar, se dio a conocer un video que genera presuntas incosistencias en el relato de la parlamentaria, quien afirmó que emprendió marcha en su auto en sentido contrario para perseguir a un grupo de sujetos que la había asaltado, sin embargo, el registro visual muestra que la frenteamplista transitó en el vehículo dos horas después del robo.

En conversación con Radio Ancoa, Veloso lamentó que se intentó instalar la idea de que Carabineros supuestamente la “hubiera encontrado manejando en la Ruta 78 en estado de ebriedad”.

Y precisó: “Ellos llegan a auxiliarme como víctima, porque habían llamado dos personas por el accidente. Yo evidentemente, no puedo tomar el celular en ningún minuto (…) Yo tengo la tranquilidad de saber lo que pasó, yo lo tengo clarísimo, porque yo lo viví. No soy mentirosa en ningún caso, se trató de instalar incluso por los medios que había sido mentira lo del robo, ojalá hubiera sido mentira”.

La parlamentaria también narró lo que habría sucedido esa madrugrada: “Me encuentro con estos sujetos que están arriba del vehículo. Nos gritamos, me amenazan que me van a matar, tal por cual. Yo me subo al vehículo como instinto de resguardo. En primer lugar, le pido a la persona que me acompañaba, llámate a Carabineros, y les sigo la pista. Desde el choque en el vehículo, llegó a un lugar en el que paro, nos bajamos de este vehículo y ahí pasó una persona que yo creo que fue clave, es un testigo que apareció después”.

Veloso criticó que “una persona que es víctima se termina convirtiendo en el victimario. El juicio social y la ley cae encima a una persona que trató de defenderse, y no me refiero en concreto a mí, me refiero a muchas personas que han entrado a sus casas”.

En ese sentido, manifestó: “Yo soy una víctima en este asalto. Respecto al resto voy a asumir el proceso judicial como corresponda. Pero yo fui una víctima de de la delincuencia, en eso no me pierdo ningún segundo”.

“Tuve una fractura de de nariz. La verdad es que casi una semana después también el estado de mi rostro está un poco mejor de lo que estaba al comienzo porque tuve varias lesiones. De hecho, me opero el miércoles y es la primera cirugía que me voy a hacer porque tengo varias fracturas nasales. Respecto a mi mi salud mental, estamos en ese proceso de recuperación, ha sido muy doloroso, pero tengo una conciencia muy clara”, detalló.