Discusión por tierras y herencia termina con homicidio en la Región de Los Lagos

Un hombre de 49 años falleció tras recibir heridas cortopunzantes en la comuna de San Pablo, en la Región de Los Lagos, en un hecho que se investiga como un homicidio.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al presunto autor, quien sería el tío de la víctima.

Según explicó el subprefecto Javier Yusthy, jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno, personal policial concurrió hasta el sector El Rincón para investigar el crimen.

“Al llegar al lugar se estableció que la víctima se encontraba al interior de un domicilio de un familiar, presentando dos heridas cortopunzantes en sus piernas, las cuales le causaron su deceso”, explicó

En ese sentido, en el inmueble se encontraba el familiar de la víctima, un hombre de 59 años, quien “inicialmente en la entrevista policial presentó una coartada sin asidero alguno, además de haber alterado el sitio del suceso, a fin de eludir su responsabilidad en los hechos”, señaló Yusthy.

Sin embargo, tras la investigación científica y técnica, el levantamiento de evidencia y el empadronamiento de testigos, se permitió esclarecer lo sucedido.

Finalmente, el imputado reconoció su autoría en el homicidio, indicando que “el hecho se produce en el contexto de una discusión por tierras y herencia”.

El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía durante esta jornada para su control de detención.