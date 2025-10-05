SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Discusión por tierras y herencia termina con homicidio en la Región de Los Lagos

La víctima corresponde a un hombre de 49 años, quien habría sido atacado por su tío.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

Un hombre de 49 años falleció tras recibir heridas cortopunzantes en la comuna de San Pablo, en la Región de Los Lagos, en un hecho que se investiga como un homicidio.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al presunto autor, quien sería el tío de la víctima.

Según explicó el subprefecto Javier Yusthy, jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno, personal policial concurrió hasta el sector El Rincón para investigar el crimen.

“Al llegar al lugar se estableció que la víctima se encontraba al interior de un domicilio de un familiar, presentando dos heridas cortopunzantes en sus piernas, las cuales le causaron su deceso”, explicó

En ese sentido, en el inmueble se encontraba el familiar de la víctima, un hombre de 59 años, quien “inicialmente en la entrevista policial presentó una coartada sin asidero alguno, además de haber alterado el sitio del suceso, a fin de eludir su responsabilidad en los hechos”, señaló Yusthy.

Sin embargo, tras la investigación científica y técnica, el levantamiento de evidencia y el empadronamiento de testigos, se permitió esclarecer lo sucedido.

Finalmente, el imputado reconoció su autoría en el homicidio, indicando que “el hecho se produce en el contexto de una discusión por tierras y herencia”.

El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía durante esta jornada para su control de detención.

Lee también:

Más sobre:HomicidioLos LagosSan PabloPDIHerencia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Seis detenidos por tráfico de migrantes en San Pedro de Atacama

Ofensiva rusa con drones y misiles en Ucrania provocó el despliegue de aviones de combate polacos

Desbordes profundiza crítica a Cataldo por violencia en liceos emblemáticos: “Ha habido un silencio total”

Presidente de Siria vota en las elecciones legislativas del país y describe la jornada como un “momento histórico”

Gisèle Pelicot enfrenta apelación de uno de los 46 condenados por violación

Accidente de tránsito deja cuatro fallecidos en Villa Alemana: un conductor iba en estado de ebriedad

Lo más leído

1.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

2.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

3.
Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

4.
A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Francia por el Mundial Sub 20
Chile

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Francia por el Mundial Sub 20

Seis detenidos por tráfico de migrantes en San Pedro de Atacama

Desbordes profundiza crítica a Cataldo por violencia en liceos emblemáticos: “Ha habido un silencio total”

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada
Negocios

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada

Amazon Web Services explica su apuesta por Chile

Jorge Rodríguez: “En ningún caso el accionar de un solo gobierno es lo que nos ha llevado a esto”

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Real Betis por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Real Betis por la liga española

En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe al Barcelona en LaLiga

Excompañero de Arturo Vidal es condenado a prisión en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Ofensiva rusa con drones y misiles en Ucrania provocó el despliegue de aviones de combate polacos
Mundo

Ofensiva rusa con drones y misiles en Ucrania provocó el despliegue de aviones de combate polacos

Presidente de Siria vota en las elecciones legislativas del país y describe la jornada como un “momento histórico”

Gisèle Pelicot enfrenta apelación de uno de los 46 condenados por violación

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia